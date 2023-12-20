'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này

Sao quốc tế 20/12/2023 21:35

Diệp Tử My từng là một trong những nữ diễn viên "bốc lửa" với thân hình thon thả và "vòng một khủng".

Diệp Tử My từng được biết đến là một trong những sao nữ quyến rũ nhất Hồng Kông ở những năm 1990. Cô từng được gọi là “nữ hoàng gợi cảm”, 'nữ hoàng cảnh nóng' hay "mỹ nhân siêu vòng một", được nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất phim săn đón.

Sự nghiệp của Diệp Tử My gắn liền với nhiều bộ phim như "Liêu Trai Diễm Đàm", "Nhục bồ đoàn chi thâu tình bảo giám", "Hà Tỷ Truyền Kỳ"... Nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm và kỹ năng diễn xuất táo bạo, cô trở thành nữ hoàng "phim cấp ba" đình đám, nổi tiếng không chỉ tại Hồng Kông mà cả Đài Loan và các nước Đông Nam Á vào lúc bấy giờ.

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này - Ảnh 1'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này - Ảnh 2

 

Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên hẹn hò với bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiếu - người đã ly hôn và có 1 con trai, cô dần bắt đầu giảm bớt việc đóng phim và ngừng tham gia phim nhạy cảm. Năm 1994, sau khi hoàn thành xong bộ phim "Địa hạ tài quyết", Diệp Tử My quyết định giải nghệ. Tuy nhiên vào tháng 11/2018, Lữ Tích Chiếu bị đau tim trên chuyến bay đến Mỹ và qua đời sau những nỗ lực cứu hộ không thành công.

Đây không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn đối với Diệp Tử My, người đàn ông cô yêu đột ngột rời đi không để lại một lời, có thể tưởng tượng lúc đó nữ diễn viên cảm thấy đau đớn đến nhường nào. Cũng sau cú sốc đó, Diệp Tử My không còn xuất hiện trước công chúng thường xuyên.

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này - Ảnh 3

 

Gần đây, mỹ nhân 57 tuổi Diệp Tử My gây chú ý khi tham gia một sự kiện quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Trong ảnh, Diệp Tử My trông rất gầy. Cô mặc một chiếc áo trễ vai màu xám và chân váy màu đen ôm sát hông, trông rất gợi cảm. Nhưng khi nhìn ảnh cận gương mặt của cô, nhiều người lại bình luận xôn xao.

Ngay sau đó, Diệp Tử My cho biết bản thân chỉ nặng vọn vẻ 36 kg, tay chân ốm đến "lòi xương" làm nhiều người không nhận ra đây là biểu tượng gợi cảm một thời của màn bạc Hong Kong. 

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này - Ảnh 4'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này - Ảnh 5'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này - Ảnh 6

 

Theo Diệp Tử My chia sẻ, cô yêu thích việc chạy bộ, tập thể dục để nâng cao sức khỏe nên cân nặng đã giảm đi đáng kể so với trước đây. Tuy bị cộng đồng mạng cho rằng ngoại hình hiện tại của mình không đẹp, Diệp Tử My vẫn tự hào khi đạt được vòng eo con kiến ở tuổi xế chiều.

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác

'Nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My hiện tại đang hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Tử My sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’

Tài tử 'Lộc Đỉnh Ký 1998' bất ngờ tuyên bố rời giã từ sự nghiệp vì mắc căn bệnh có thể 'ngã gục' bất cứ lúc nào

Tài tử 'Lộc Đỉnh Ký 1998' bất ngờ tuyên bố rời giã từ sự nghiệp vì mắc căn bệnh có thể 'ngã gục' bất cứ lúc nào

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 51 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 53 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều