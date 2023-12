'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, thừa nhận 'ở ẩn' vì điều này

Sự nghiệp của Diệp Tử My gắn liền với nhiều bộ phim như "Liêu Trai Diễm Đàm", "Nhục bồ đoàn chi thâu tình bảo giám", "Hà Tỷ Truyền Kỳ"... Nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình gợi cảm và kỹ năng diễn xuất táo bạo, cô trở thành nữ hoàng "phim cấp ba" đình đám, nổi tiếng không chỉ tại Hồng Kông mà cả Đài Loan và các nước Đông Nam Á vào lúc bấy giờ.

Diệp Tử My từng được biết đến là một trong những sao nữ quyến rũ nhất Hồng Kông ở những năm 1990. Cô từng được gọi là “nữ hoàng gợi cảm”, 'nữ hoàng cảnh nóng' hay "mỹ nhân siêu vòng một", được nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất phim săn đón.

Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên hẹn hò với bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiếu - người đã ly hôn và có 1 con trai, cô dần bắt đầu giảm bớt việc đóng phim và ngừng tham gia phim nhạy cảm. Năm 1994, sau khi hoàn thành xong bộ phim "Địa hạ tài quyết", Diệp Tử My quyết định giải nghệ. Tuy nhiên vào tháng 11/2018, Lữ Tích Chiếu bị đau tim trên chuyến bay đến Mỹ và qua đời sau những nỗ lực cứu hộ không thành công.

Đây không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn đối với Diệp Tử My, người đàn ông cô yêu đột ngột rời đi không để lại một lời, có thể tưởng tượng lúc đó nữ diễn viên cảm thấy đau đớn đến nhường nào. Cũng sau cú sốc đó, Diệp Tử My không còn xuất hiện trước công chúng thường xuyên.

Gần đây, mỹ nhân 57 tuổi Diệp Tử My gây chú ý khi tham gia một sự kiện quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều ngôi sao. Trong ảnh, Diệp Tử My trông rất gầy. Cô mặc một chiếc áo trễ vai màu xám và chân váy màu đen ôm sát hông, trông rất gợi cảm. Nhưng khi nhìn ảnh cận gương mặt của cô, nhiều người lại bình luận xôn xao.

Ngay sau đó, Diệp Tử My cho biết bản thân chỉ nặng vọn vẻ 36 kg, tay chân ốm đến "lòi xương" làm nhiều người không nhận ra đây là biểu tượng gợi cảm một thời của màn bạc Hong Kong.

Theo Diệp Tử My chia sẻ, cô yêu thích việc chạy bộ, tập thể dục để nâng cao sức khỏe nên cân nặng đã giảm đi đáng kể so với trước đây. Tuy bị cộng đồng mạng cho rằng ngoại hình hiện tại của mình không đẹp, Diệp Tử My vẫn tự hào khi đạt được vòng eo con kiến ở tuổi xế chiều.