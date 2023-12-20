'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác

Sao quốc tế 20/12/2023 12:42

'Nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My hiện tại đang hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ khán giả.

Ngày 13/12 vừa qua, 'nữ hoàng phim nhạy cảm' Diệp Tử My đã hiếm hoi xuất hiện dự hoạt động từ thiện, có quy mô từ khi trở lại showbiz. Tưởng chừng sẽ nhận được nhiều sự chào đón từ khán giả thì nữ diễn viên lại nhận nhiều lời chỉ trích vì mặc trang phục không phù hợp ở tuổi 57.

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 1
'Nữ hoàng phim nhạy cảm' Diệp Tử My đã hiếm hoi xuất hiện dự hoạt động từ thiện

 

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 2'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 3

Trang phục của Diệp Tử My gây tranh cãi.

Theo đó, Diệp Tử My đã diện một chiếc áo bó cắt xẻ, chân váy ngắn kết hợp boot cao cổ. Phần lớn netizen nhận xét "không phù hợp tuổi tác", "hở mà không đẹp", "không ý thức được tuổi tác"... Nhiều người cho rằng cô nên kín đáo hơn.

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 4

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 5

Diệp Tử My đã diện một chiếc áo bó cắt xẻ, chân váy ngắn kết hợp boot cao cổ.

Trước những lời 'đàm tiếu' từ cộng đồng mạng, Diệp Tử My vẫn chưa lên tiếng. Bên cạnh đó, có dịp được hỏi về việc lựa chọn vai diễn cho tương lai, 'nữ hoàng cảnh nóng' nói: "Giờ đây tôi chỉ muốn đóng những bộ phim thiên về tâm lý, cảm xúc, vì tôi có kỹ năng diễn xuất. Tôi không muốn đóng vai gợi cảm nữa. Hiện làng giải trí có rất nhiều cô gái xinh đẹp!".

Được biết, Diệp Tử My được coi là biểu tượng gợi cảm Hong Kong thập niên 1990. Cô sinh năm 1966 và thân hình bốc lửa nhất của dòng phim cấp ba xứ Hương Cảng. Thậm chí, Diệp Tử My khi đó còn chi tới 2 triệu HKD (hơn 6 tỷ đồng) để mua bảo hiểm cho "vòng 1" của mình. Những bộ phim của mỹ nhân họ Diệp nổi bật gồm Nhục Bồ Đoàn Thâu tình bảo giám năm 1991, Liêu Trai Diễm Đàm, Thánh Tình, Lừa đảo gặp lừa đảo (đóng cùng Châu Tinh Trì ),…

'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 6
Diệp Tử My được coi là biểu tượng gợi cảm Hong Kong thập niên 1990.
'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Diệp Tử My bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp với tuổi tác - Ảnh 7
Cô sinh năm 1966 và thân hình bốc lửa nhất của dòng phim cấp ba xứ Hương Cảng.

 

Diệp Tử My từng có một thời gian dài sang Nhật sống với bạn trai. Khi ông mất, cô mới về Hong Kong, hiện tại nữ diễn viên sống một mình. Năm 2022, truyền thông Hong Kong cho biết Diệp Tử My đã mua một căn hộ 3 phòng ngủ trị giá khoảng 36 triệu HKD (gần 4,58 triệu USD).

 

 

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