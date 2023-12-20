Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd

Sao quốc tế 20/12/2023 17:17

Hành trình Nhất Niệm Quan Sơn gồm 40 tập có thể xem đã chính thức khép lại với 6 tập cuối được nền tảng iQIYI mở bán gói xem trước vào ngày 18/12.

Màn ảnh Hoa ngữ trong vài năm trở lại đây rất 'khan hiếm' những tác phẩm sở hữu kịch bản gốc, đặc biệt là đối với thể loại cổ trang. Khi dự án Nhất Niệm Quan Sơn công bố, chính vì nội dung được sáng tác mới hoàn toàn cộng thêm sự góp mặt chủ chốt của 'nhất tỷ' Lưu Thi Thi đã ngay lập tức tạo nên sự kỳ vọng to lớn.

Tuy nhiên, càng đi đến cuối chặng đường, Nhất Niệm Quan Sơn vẫn đáng tiếc vướng phải nhiều ồn ào. Ban đầu, nam chính Lưu Vũ Ninh không được đánh giá cao, về sau càng làm mất thiện cảm do những phát ngôn gây tranh cãi, nghi vấn có những hành vi lấn lướt bạn diễn và cố tình thêm đất diễn nhiều hơn nữ chính Lưu Thi Thi. Người hâm mộ tỏ ra bất bình cho 'nhất tỷ' bởi đây là lần đầu trở lại cổ trang của nàng mỹ nhân sau hơn nửa thập niên. 

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd - Ảnh 1Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd - Ảnh 2

Cụ thể, cư dân mạng chia sẻ lại hình ảnh vào ngày 31/12/2022, Lưu Thi Thi vẫn đang thực hiện cảnh quay cuối phim cho "Nhất Niệm Quan Sơn". Đây là cảnh highlight cuối cùng của nhân vật Nhậm Như Ý khi cô quyết định ra đi vì chính nghĩa, xông vào trại địch để giết thủ lĩnh. Trên Bilibili, video leak của cảnh quay này thu hút rất nhiều lượt xem từ cư dân mạng.

Giữa cái rét của mùa đông, Lưu Thi Thi đã ngồi trên ngựa, nắm dây cương bằng tay trần trong gần 1 tiếng đồng hồ, diễn đi diễn lại khoảng 4-5 lần vì phải đổi góc quay. Tuy nhiên khi lên phim, cảnh quay này đã bị cắt hoàn toàn.

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd - Ảnh 3Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd - Ảnh 4

Bên cạnh đó, nhân vật của Lưu Thi Thi lại có thêm đoạn độc thoại nội tâm "Viễn Châu, chàng không còn nữa, thế giới này với ta thật sự quá cô quạnh" khiến từ khóa "Như Ý tự tử vì tình" nhanh chóng leo lên top hot search, "bóp méo" hình ảnh của nhân vật một cách nghiêm trọng.

Lưu Thi Thi tiếp tục bị ekip phim 'Nhất Niệm Quan Sơn' đối xử tệ: Cảnh quay cưỡi ngựa bằng tay trần gần 1 tiếng nhưng bị cắt hoàn toàn trong phimd - Ảnh 5

Phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn mở điểm Douban từ rất sớm với con số 7.6 ấn tượng nhưng sau nhiều ồn ào, số điểm đang liên tục giảm xuống còn 6.9 với hơn 92 ngàn lượt đánh giá vào trưa ngày 19/12.

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Dù là nữ chính của Nhất Niệm Quan Sơn nhưng thời gian gần đây, Lưu Thi Thi dính phải nhiều vụ ồn ào nhỏ lẻ liên quan đến các bạn diễn nam trong phim.

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