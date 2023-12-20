Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới

Sao quốc tế 20/12/2023 15:50

Tân Dòng Sông Ly Biệt sẽ có phần 2 với nhiều tình tiết thay đổi, dàn cast mới có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi hot’, có cả “Mỹ nhân gia thế khủng”.

Năm 2001, tác phẩm văn học đẫm nước mắt của Quỳnh Dao chính thức được phát sóng trên màn ảnh nhỏ với tên Tân Dòng Sông Ly Biệt. Bộ phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn ở Trung Quốc cũng như Việt Nam.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, dán cast khủng từ Hoàn Châu Cách Cách làm tăng thêm độ hot cho bộ phim. Từ đó giúp dàn diễn viên trẻ thời ấy như Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Cao Hâm, Lý Ngọc khẳng định tên tuổi và vị thế trong làng giải trí nhờ thành công của phim.

Sau hơn 20 năm lên sóng, Tân Dòng Sông Ly Biệt được cho là sắp sửa có phần 2! Theo thông tin từ QQ, phần 2 của Tân Dòng Sông Ly Biệt sẽ có sự thay đổi "chóng mặt" về dàn nhân vật.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điểm đầu tiên chính là cặp đôi Lục Như Bình của Lâm Tâm Như và Đỗ Phi của Tô Hữu Bằng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, phim sẽ có một số nhân vật mới tham gia.

Trong khi đó, nhân vật Lục Y Bình của Triệu Vy sẽ do đàn em Hàn Tuyết, "Mỹ nhân gia thế khủng" đảm nhận. Tính cách của Hàn Tuyết khá nhẹ nhàng, không quá hợp với một vai có phần sôi nổi như Y Bình… Nhưng đây cũng là một ẩn số cho phần 2 của Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

QQ cũng tiết lộ thêm một số vai diễn phụ khác như: Phương Du (bạn thân Lục Y Bình) sẽ do Dương Dung đóng. Vai Lục Nhĩ Kiệt (thời điểm đã trưởng thành) - em trai út của đại gia đình họ Lục sẽ do La Vân Hi.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Tân Dòng Sông Ly Biệt 2 còn có cả các nhân vật mới, bao gồm Đỗ Mặc Nghiên, Hà Hữu Lân, Lục Hinh Đồng lần lượt do Trương Tử Phong, Ngô Lỗi và Tưởng Y Y đóng. Hiện tại, quá trình ghi hình Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2 vẫn chưa xác định. Mặt khác, trang QQ cũng hi vọng một số cái tên của dàn cast gốc như Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ... sẽ trở lại với vai đặc biệt nào đó.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tân Dòng Sông Ly Biệt lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, nội dung phim xoay quanh gia đình nhà họ Lục. Cô con gái Lục Như Bình (Lâm Tâm Như) sống trong nhung lụa từ bé, có tâm hồn trong sáng. Như Bình đem lòng yêu ký giả Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ), trong khi đồng nghiệp của Thư Hoàn là Đỗ Phi (Tô Hữu Bằng) lại yêu thầm cô. Còn Thư Hoàn lại yêu chị cùng cha khác mẹ của Như Bình là Y Bình (Triệu Vy) - cô gái bị ghẻ lạnh từ bé và có vẻ ngoài cứng cỏi, lạnh lùng.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Trải qua biết bao sóng gió từ những định kiến xã hội, mối hận gia đình thậm chí là chiến tranh, cuối cùng Thư Hoàn và Y Bình mới có thể đến với nhau, còn Như Bình cũng dần dần rung động trước tình cảm chân thật Đỗ Phi dành cho mình.

Còn Khả Vân (Từ Lộ) - từng có một mối tình với Nhĩ Hào và đã mang thai, tuy nhiên sau khi đứa bé mất đi, do quá xúc động nên cô mắc bệnh tâm thần. Lục Nhĩ Hào (Cao Hâm) - anh trai Y Bình và Như Bình cùng Phương Du (Lý Ngọc) - bạn thân của Y Bình yêu nhau, mặc dù biết chuyện giữa Khả Vân và Nhĩ Hào nhưng cô vẫn tiếp tục yêu anh.

Lộ diện dàn cast ‘khủng’ trong Tân Dòng Sông Ly Biệt phần 2, cặp đôi Như Bình và Đỗ Phi ‘đăng xuất’, thay vào nhân vật hoàn toàn mới - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bộ phim không chỉ đem đến cho khán giả những màn hài hước nhẹ nhàng mà còn khiến người xem xúc động, thương xót cho chuyện tình cảm của các cặp đôi trong phim.

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