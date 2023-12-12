Loạt ảnh thời trẻ của Hoắc Kiến Hoa khiến hàng vạn cô gái đổ rạp, 'ghen tị đỏ mắt' với Lâm Tâm Như

Hoắc Kiến Hoa khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với công việc đằng sau hậu trường. Dù sở hữu ngoại hình đẹp trai vô cùng lãng tử, song phải tới năm 2002 anh mới chính thức bước vào làng giải trí với vai diễn đầu tiên trong phim "Hái sao".

Mới đây, cư dân mạng đã tìm ra những bức ảnh ngày xưa của nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa. Vẻ ngoài thanh tú, thuần khiết của ông xã Lâm Tâm Như nhận được không ít lời khen ngợi. Hoắc Kiến Hoa trở thành nam thần trong lòng người hâm mộ vẻ đôi mắt đẹp, sống mũi cao, diện mạo vô cùng điển trai. Thậm chí, năm 2011, làng giải trí Hoa ngữ lần đầu xuất hiện danh hiệu "Thiên nhai tứ mỹ" (mỹ nam đẹp nhất Cbiz). Khi đó rất nhiều cái tên được đề cử và cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cùng Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan và Kiều Chấn Vũ đã trở thành 4 cái tên cuối cùng trong "Thiên nhai tứ mỹ".

Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, không khó hiểu vì sao Hoắc Kiến Hoa được coi là một trong số những "tay sát gái" bậc nhất Cbiz. Nói đến tình trường của nam diễn viên, không thể không nhắc tới những người đẹp Trương Thiều Hàm, Quan Chi Lâm, Trương Hinh Dư,... và người bạn gái duy nhất anh công khai trước khi kết hôn với Lâm Tâm Như là Trần Kiều Ân.

Sau khi chia tay, Trần Kiều Ân duy trì mối quan hệ bạn bè với Hoắc Kiến Hoa. Thậm chí cả hai còn từng tái hợp trong dự án Tân Tiếu ngạo giang hồ. Giờ đây, hai người đã có gia đình riêng nên chuyện năm xưa chỉ là quá khứ, là kỷ niệm. Nếu như Hoắc Kiến Hoa hạnh phúc với Lâm Tâm Như đã 7 năm thì Trần Kiều Ân đang có hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Alan kém 9 tuổi. Giờ đây khi kết hôn và có gia đình riêng, Hoắc Kiến Hoa vẫn đẹp lãng tử nhưng mang phong cách phong độ của người đàn ông từng trải và trưởng thành hơn. Sau một thời gian dài dành thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc bà xã và con gái, Hoắc Kiến Hoa hiện đã tái xuất màn ảnh khi đóng cặp với Lưu Diệc Phi trong dự án "Câu chuyện hoa hồng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-thoi-tre-cua-hoac-kien-hoa-khien-hang-van-co-gai-o-rap-ghen-ti-o-mat-voi-lam-tam-nhu-637059.html