Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi biển ở Nhật Bản, nhóc tỳ toát lên khí chất nổi bật khiến dân tình trầm trồ

Sao quốc tế 29/10/2023 15:30

Mới đây, một cư dân mạng đã tình cờ gặp vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa cùng con gái Cá Heo Nhỏ xuất hiện ở một bờ biển ở Nhật Bản.

Vừa qua, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng con gái Cá Heo Nhỏ đi du lịch ở một bờ biển ở Nhật Bản. Trong hình được cư dân mạng đăng tải, gia đình đều diện đồ bơi kiểu dáng kín đáo.

Lâm Tâm Như được trông thấy đang cùng con gái Cá Heo Nhỏ ngồi chơi đùa trên bãi cát, ở phía sau Hoắc Kiến Hoa nhìn chăm chú 2 mẹ con trông vô cùng ngọt ngào.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi biển ở Nhật Bản, nhóc tỳ toát lên khí chất nổi bật khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 1

Ở một khoảnh khắc khác, Hoắc Kiến Hoa còn ra dáng người chồng, người bố đảm đang khi thu dọn đồ. Hành động này của mỹ nam “Hậu cung Như Ý truyện” lập tức ghi điểm trong lòng công chúng. Hơn nữa, dân tình còn tinh ý thấy Hoắc Kiến Hoa đã gầy đi rất nhiều, thân hình săn chắc khi chụp ảnh từ xa. Dường như, nam diễn viên đã lấy lại phong thái và vẻ ngoài đẹp trai khi xưa.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi biển ở Nhật Bản, nhóc tỳ toát lên khí chất nổi bật khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 2

Hiện tại, Cá Heo nhỏ đã lớn lên rất nhiều, tóc cũng dài ra, khí chất vượt trội hơn hẳn các bạn đồng trang lứa. Nhìn phần lưng của cô bé nhỏ nhắn, cân đối trông giống hệt mẹ, gần như là một phiên bản thu nhỏ của Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi biển ở Nhật Bản, nhóc tỳ toát lên khí chất nổi bật khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 3

Thời gian vừa qua, Lâm Tâm Như bận rộn với lịch trình quay show truyền hình thực tế tại Đại lục cùng Tạ Na, Dương Tử... Đây là hoạt động đầu tiên của cô tại Đại lục sau thời gian trở về Đài Loan làm việc với vai trò nhà sản xuất, diễn viên...

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đưa con gái đi biển ở Nhật Bản, nhóc tỳ toát lên khí chất nổi bật khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 4

Về phần Hoắc Kiến Hoa, nam tài tử đã trở lại với màn ảnh khi tham gia bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" cùng với Lưu Diệc Phi. 

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Lâm Tâm Như xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta (Our Beautiful Life) cùng với MC Tạ Na, Tô Hữu Bằng, Dương Tử.

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