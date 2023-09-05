Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe bức tranh con gái vẽ, người hâm mộ cười mệt vì điều này

Sao quốc tế 05/09/2023 10:03

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những sao Hoa ngữ rất ít khi tiết lộ cuộc sống của con gái.

Mới đây, Lâm Tâm Như đã khoe bức vẽ chân dung con gái Cá Heo Nhỏ vẽ cô trên trang cá nhân. Ái nữ đã dùng bức ảnh tạo hình của Lâm Tâm Như trong phim "Hoa đăng sơ thượng" để vẽ theo.

Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe bức tranh con gái vẽ, người hâm mộ cười mệt vì điều này - Ảnh 1

Ái nữ đã dùng bức ảnh tạo hình của Lâm Tâm Như trong phim "Hoa đăng sơ thượng" để vẽ theo

Dù khoe bức tranh độc nhất vô nhị của con gái,  nhưng Lâm Tâm Như lại phủ nhận một điều khiến người hâm mộ phì cười. Nàng "Hạ Tử Vy" chia sẻ rằng: "Tôi khá chắc chắn rằng tài năng hội họa này không được thừa hưởng từ tôi".

Bài đăng của Lâm Tâm Như đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa phần đều dành lời khen cho tài năng hội họa của con gái Lâm Tâm Như. Trước đó, cô cũng từng khoe được Cá Heo Nhỏ trang điểm. Gương mặt Lâm Tâm Như nổi bật với những đường nét chấm li ti như tàn nhang rất độc đáo và không kém phần hài hước.

Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe bức tranh con gái vẽ, người hâm mộ cười mệt vì điều này - Ảnh 2
Trước đó, cô cũng từng khoe được Cá Heo Nhỏ trang điểm.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức hôn lễ tại Bali, Indonesia vào ngày 31/7/2016. Hôn lễ của cặp đôi có sự xuất hiện của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như: Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Châu Tấn, vợ chồng Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long, Hồ Ca, Thư Kỳ...

Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe bức tranh con gái vẽ, người hâm mộ cười mệt vì điều này - Ảnh 3
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức hôn lễ tại Bali, Indonesia vào ngày 31/7/2016.

Tuy nhiên, qua 7 năm chung sống và đối mặt với vô số những nghi vấn rạn nứt tình cảm hay ly hôn, nhưng cho tới nay cuộc hôn nhân giữa Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn ngọt ngào. Cặp đôi vẫn hạnh phúc bên con gái Cá Heo Nhỏ.

Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe bức tranh con gái vẽ, người hâm mộ cười mệt vì điều này - Ảnh 4
Qua 7 năm chung sống và đối mặt với vô số những nghi vấn rạn nứt tình cảm hay ly hôn.

Đôi vợ chồng thỏa thuận luôn có một người ở nhà để chăm lo Cá Heo Nhỏ, không hoàn toàn giao phó con cho bảo mẫu. Từ khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa hầu như không đóng phim để chăm con trong khi Lâm Tâm Như tham gia nhiều dự án phim ảnh, sản xuất show truyền hình. Hồi tháng 5, Hoắc Kiến Hoa được cho là đã trở lại công việc khi nhận dự án phim mới cùng Lưu Diệc Phi. Lâm Tâm Như ủng hộ chồng tái xuất, cho biết sẽ chăm sóc gia đình tốt để chồng yên tâm làm việc.

Lâm Tâm Như hạnh phúc khoe bức tranh con gái vẽ, người hâm mộ cười mệt vì điều này - Ảnh 5
Đôi vợ chồng thỏa thuận luôn có một người ở nhà để chăm lo Cá Heo Nhỏ, không hoàn toàn giao phó con cho bảo mẫu.
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