Lâm Tâm Như để lộ loạt dấu hiệu làm rộ nghi vấn đang mang thai lần 2, Hoắc Kiến Hoa có động thái ngầm khẳng định?

Hình ảnh mới của bà xã Hoắc Kiến Hoa gây chú ý.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao nghi vấn Lâm Tâm Như mang thai lần 2. Nguyên nhân xuất phát từ một vài hình ảnh Lâm Tâm Như bị chụp trộm ở hậu trường quay quảng cáo. Vòng hai của nữ diễn viên có phần khác thường khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về việc có phải bà xã Hoắc Kiến Hoa đang có tin vui. Tuy nhiên, quản lý của nữ diễn viên đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn, bởi là do góc chụp và trang phục.

Hình ảnh mới của Lâm Tâm Như gây chú ý Trước đó, khi tham gia show truyền hình thực tế, Lâm Tâm Như đã chia sẻ về quá trình sinh bé Cá Heo Nhỏ gặp nhiều khó khăn. Những vấn đề sức khỏe hậu sản cũng ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cô. Lâm Tâm Như cũng từng cho biết bản thân tiếc nuối vì đã không kết hôn sớm và sinh con ở thời điểm thuận lợi để sinh con thứ hai, thứ ba. Cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa được xem là một trong những mối quan hệ kỳ lạ nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Họ đã ở bên nhau hơn 20 năm, tổ chức đám cưới sau hơn 10 năm làm bạn thân và có một bé gái đầu lòng kháu khỉnh. Thế nhưng cuộc hôn nhân 7 năm của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn nhận lại những nghi hoặc từ công chúng. Từ lúc chính thức kết hôn cho đến hiện tại, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa liên tục vướng vào những tin đồn thất thiệt như "hợp rồi tan", "ly hôn", "đường ai nấy đi", "gương vỡ lại lành",...

Cuối tháng 7/2023, Lâm Tâm Như đăng ảnh hẹn hò nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như có cơ hội gặp gỡ nhau lần đầu trong bộ phim "Xe điện ngầm" năm 2006. Sau khi đóng máy, cả hai trở nên thân thiết, thành bạn thân và nên duyên vợ chồng vào 10 năm sau. Thời điểm năm 2008 - 2012, cặp đôi thường xuyên vướng phải tin đồn hẹn hò “từ tình bạn sang tình yêu”, song cả hai đều lên tiếng một mực phủ nhận. Chuyện tình của cặp đôi chính thức công khai vào 20/5/2016, tổ chức đám cưới tại đảo Bali, Indonesia vào ngày 31/7/2016. Đến lúc chính thức kết hôn, cặp đôi cũng liên tục vướng vào loạt tin đồn thất thiệt. Nhiều người nhận xét không nhìn thấy chủ rể Hoắc Kiến Hoa tươi cười trong hôn lễ của mình nên đồn đoán nam diễn viên bị "ép cưới", "không muốn lấy Lâm Tâm Như làm vợ". Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như đón con gái đầu lòng - bé Cá Heo Nhỏ - chào đời chỉ sau 2 tháng kết hôn càng làm dấy lên hàng loạt tin đồn trước đó. Sau kết hôn, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa khá kín tiếng trong chuyện đời tư, gia đình Đặc biệt, suốt 7 năm hôn nhân, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn là cặp đôi bị đồn ly hôn nhiều nhất Cbiz, không xuất hiện thì bảo "chia tay", hương lửa mặn nồng thì bảo "làm màu", tin đồn ly hôn chưa bao giờ ngừng mặc dù chính chủ nhiều lần khéo léo phủ nhận. Sau kết hôn, Hoắc Kiến Hoa không còn tạo được dấu ấn gì mới trong sự nghiệp, lại vướng quá nhiều thị phi trong hôn nhân nên cũng dần trở thành cái tên mờ nhạt với khán giả, nam diễn viên “Tiếu ngạo giang hồ” đã lựa chọn ở ẩn để chăm sóc cho gia đình. Về phía Lâm Tâm Như, cô cũng ít tham gia đóng phim và dành thời gian chăm lo cho con gái đầu lòng.

Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa ngọt ngào hẹn hò, kỷ niệm 7 năm ngày cưới Sau 7 năm hôn nhân, mặc cho loạt tin đồn ly hôn liên tục bủa vây, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa vẫn bền bỉ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-e-lo-loat-dau-hieu-lam-ro-nghi-van-ang-mang-thai-lan-2-hoac-kien-hoa-co-ong-thai-ngam-khang-inh-610176.html