Trở lại giới giải trí với show truyền hình, Lâm Tâm Như khiến khán giả 'gai mắt' vì điều này

Sao quốc tế 29/10/2023 09:35

Lâm Tâm Như xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta (Our Beautiful Life) cùng với MC Tạ Na, Tô Hữu Bằng, Dương Tử.

Khác với Tô Hữu Bằng được công chúng yêu mến, sự xuất hiện của Lâm Tâm Như trong chương trình tạp kỹ Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta (Our Beautiful Life) lại bất ngờ gây tranh cãi.

Cụ thể, chương trình và phía Lâm Tâm Như quảng bá show Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta là sự trở lại thị trường Đại lục của nữ diễn viên sau 4 năm, chương trình tạp kỹ đầu tiên của Lâm Tâm Như... để tạo sự tò mò, chú ý của khán giả, mang lại giá trị truyền thông cho show.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng cách quảng cáo này là phô trương và không đúng sự thật bởi trong những năm qua, Lâm Tâm Như từng làm khách mời trong các show Quán trọ thân thương, Keep Running, Chúng ta yêu nhau đi, Bộ ba hạnh phúc... do đó, đây không phải lần đầu nàng Hạ Tử Vy tham gia show giải trí.

Trở lại giới giải trí với show truyền hình, Lâm Tâm Như khiến khán giả 'gai mắt' vì điều này - Ảnh 1Trở lại giới giải trí với show truyền hình, Lâm Tâm Như khiến khán giả 'gai mắt' vì điều này - Ảnh 2

Ngoài ra, từ khoá "Lâm Tâm Như chỉ nặng 46 kg" lọt top 10 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo hôm 26/10 với gần 32 triệu lượt đọc. Nhiều khán giả bình luận khen Lâm Tâm Như (cao 1,68 m) có vóc dáng lý tưởng, không mỡ và khả năng quản lý hình thể tốt.

Để có được thân hình thon gọn suốt nhiều năm, Lâm Tâm Như nỗ lực ăn theo chế độ nghiêm ngặt, tránh để tăng cân. Cô tập luyện chăm chỉ với đa dạng bộ môn. Vì thế, bất chấp thời gian, cân nặng của ngôi sao không khi nào thay đổi.

Trở lại giới giải trí với show truyền hình, Lâm Tâm Như khiến khán giả 'gai mắt' vì điều này - Ảnh 3

Tuy nhiên, sau khi show phát sóng, tần suất Lâm Tâm Như trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo tăng cao, có ngày, cô lên 3 hot search, ngang ngửa các ngôi sao Đại lục hàng đầu. Điều này cho thấy Lâm Tâm Như hoặc chương trình Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta đã chi tiền để quảng bá mạnh mẽ.

 

Theo QQ, thái độ của khán giả Trung Quốc Đại lục với Lâm Tâm Như không tốt đẹp vì nữ diễn viên từng có nhiều hành vi, lời nói khiến công chúng không hài lòng.

Trở lại giới giải trí với show truyền hình, Lâm Tâm Như khiến khán giả 'gai mắt' vì điều này - Ảnh 4

Lâm Tâm Như vốn là diễn viên thành công và được yêu thích. Vai diễn Hạ Tử Vy của cô đã trở thành kinh điển trong lòng khán giả. Nữ diễn viên còn có các tác phẩm khác như Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thế hoàng phi, Thời niên thiếu của, Tân dòng sông ly biệt... nhưng vì nhiều lý do cô đã đánh mất tình cảm của công chúng.

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