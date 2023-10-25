Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình

Sao quốc tế 25/10/2023 11:04

Mới đây, Dương Tử chính thức xuất hiện cùng Lâm Tâm Như trên sóng truyền hình. Trước đó, vào năm 2019, nàng tiểu hoa từng vướng tin đồn là 'tiểu tam' xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Chúng Ta đã công bố đội hình nghệ sĩ chính thức tham gia bao gồm: Lâm Tâm Như, Dương Tử và Tạ Na. Đáng chú ý, chương trình này đánh dấu màn tái hợp của Lâm Tâm Như và Dương Tử sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương vào năm 2013.

Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 1Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 2Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 3

Được biết, trong dự án Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương, Lâm Tâm Như và Dương Tử vào vai những người chị em thân thiết cùng sống cung trong trại trẻ mồ côi. Đây cũng là một trong những dự án giúp tên tuổi của Dương Tử được công chúng chú ý nhiều hơn.

Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 4

Bên cạnh đó, vào năm 2019, Dương Tử vướng tin đồn xen vào mối quan hệ vợ chồng của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Cụ thể, vào thời điểm đó, Dương Tử vì yêu nên chấp nhận làm 'tiểu tam'. Sau khi ngoại tình cùng Dương Tử, Hoắc Kiến Hoa thường xuyên lui tới nhà của nhân tình, ít về nhà và liên tục đối xử lạnh nhạt với Lâm Tâm Như. Nàng 'Hạ Tử Vy' vì không chịu nổi tính trăng hoa của chồng nên đã quyết định ly hôn.

Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 5

Không những thế, còn có tin đồn Hoắc Kiến Hoa từng làm cho Dương Tử mang thai, không chỉ vậy còn bắt cô phải phá thai. Cả hai từng đóng chung phim Chiến Trường Sa nhưng trong đám cưới của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như, Dương Tử không có mặt mà chỉ gửi lời chúc trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thời điểm đó, một trang báo nổi tiếng xứ Trung đã đưa bằng chứng phủ nhận những tin đồn trên. Trang báo này đã dẫn chứng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn hạnh phúc bên nhau. Khi tham gia một chương trình, Lâm Tâm Như liên tục nhắc tới ông xã Hoắc Kiến Hoa với khuôn mặt hạnh phúc và vô cùng rạng rỡ. Từ lời nói cũng như hành động đều cho thấy Lâm Tâm Như yêu Hoắc Kiến Hoa rất nhiều. Ngoài ra, những lời nói này cũng phần nào khẳng định, tình cảm của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp.

Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 6

Bên cạnh đó, sau khi tin tức được nổ ra, Dương Tử cũng tỏ thái độ bất bình: "Tại sao những người bịa đặt câu chuyện không biến đi. (Thông tin) là giả".

Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 7

Ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn hạnh phúc bên nhau và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Sau khoảng thời gian lui về hậu phương chăm sóc gia đình để Lâm Tâm Như hoạt động nghệ thuật, Hoắc Kiến Hoa đã bắt đầu trở lại đóng phim. Anh diễn vai khách mời trong dự án truyền hình Câu chuyện hoa hồng của Lưu Diệc Phi.

Từng vướng tin đồn xen vào hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa, Dương Tử bất ngờ xuất hiện cùng 'đàn chị' trên sóng truyền hình - Ảnh 8

Về phần Dương Tử hiện là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với tài nguyên phim rộng mở. Cô nàng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và luôn giữ sức hút lớn trong lòng khán giả. Gần đây, dự án cổ trang Trường Tương Tư phần 1 của cô nàng được đánh giá cao trên bảng xếp hạng khi công chiếu và được hơn hàng triệu khán giả đón chờ lịch lên sóng phần 2.

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