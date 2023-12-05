Lâm Tâm Như lần đầu lên tiếng về nghi vấn ly hôn với Hoắc Kiến Hoa vì khó mang thai lần 2

Mặc dù quá trình sinh mổ không quá đau, nhưng cơ thể nữ diễn viên sau đó gặp nhiều di chứng. Sức khỏe cô giảm sút, đau lưng và không thể nhấc nổi chân. Lâm Tâm Như phải mất đến nửa năm tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại bình thường.

Trong một chương trình thực tế gần đây, Lâm Tâm Như đã tiết lộ về việc khó mang thai lần hai vì vấn đề sức khỏe . Cụ thể, vào năm 2017, cô mang thai bé Cá Heo Nhỏ khi đã ngoài 40 tuổi. Do việc trở dạ gặp bất thường nên nữ diễn viên quyết định chọn phương pháp sinh mổ để bảo vệ con.

Cũng trong chương trình, ngôi sao “Hoàn Châu cách cách” chia sẻ quá trình nuôi con vất vả. Cô bị tắc sữa, cần các y tá trợ giúp. Việc nhiều người vây quanh trong tình huống tế nhị khiến Lâm Tâm Như cảm thấy xấu hổ, khó chịu. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý nữ diễn viên.

Phải mất gần một năm, thể chất lẫn tâm lý của cô mới phục hồi hoàn toàn. Bởi chịu quá nhiều di chứng trong lần sinh đầu tiên, cô tiết lộ bản thân không dám sinh thêm con. Điều này khiến Lâm Tâm Như cảm thấy tiếc nuối vì đã không kết hôn sớm, mang bầu ở giai đoạn thuận lợi sinh nở để có thể chào đón thêm một hoặc hai thành viên nữa.

Lâm Tâm Như (SN 1976) từng là nữ thần một thời của màn ảnh Đài Loan. Cô nổi tiếng khắp châu Á khi tham gia các tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt. Hiện tại, cô còn tham gia sản xuất và đạo diễn một số bộ phim như Khuynh thế hoàng phi, Hoa đăng sơ thượng...

Nhờ thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, điều hành công ty điện ảnh, làm gương mặt quảng cáo, Lâm Tâm Như sở hữu khối tài sản khoảng 40 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Sau khi kết hôn, vị thế của cô trong làng giải trí xứ Đài càng được củng cố.

Dù luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thường xuyên đối mặt với tin đồn ly hôn. Tháng 4 vừa rồi, cặp đôi nổi tiếng tiếp tục bị đồn thổi bí mật tiến hành thủ tục chia tay do Hoắc Kiến Hoa có tình nhân, gặp vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ chọn im lặng, không phản hồi.

Hiện tại, Lâm Tâm Như quyết định giảm bớt công việc để ở nhà chăm sóc con gái, tạo điều kiện cho Hoắc Kiến Hoa tới Trung Quốc Đại lục đóng phim. Kể từ khi kết hôn, anh gác lại sự nghiệp diễn xuất, dành thời gian trông con, nhờ đó Lâm Tâm Như có nhiều điều kiện để tập trung phát triển sự nghiệp.

Giờ đây, Lâm Tâm Như không chỉ là diễn viên mà còn sản xuất phim ảnh, show giải trí.