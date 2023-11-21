Trong chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Chúng Ta, Lâm Tâm Như ăn mặc đơn giản, thường xuyên xuất hiện với gương mặt ít son phấn. Tuy nhiên, khi những hình không được chăm chút kỹ lưỡng của ngôi sao xứ Đài được chia sẻ trên mạng xã hội, netizen tỏ ra vô cùng bất ngờ trước nhan sắc thật của Lâm Tâm Như.

Theo cư dân mạng, mặt mộc của Lâm Tâm Như không ấn tượng vì sậm màu, luôn trong tình trạng mệt mỏi. Dáng người của cô cũng không cân đối. Đứng cạnh Tạ Na, Lâm Tâm Như bị chê thua kém. So với nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách, Tạ Na được đánh giá tràn đầy sức sống, xinh đẹp.

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng "Lâm Tâm Như xuống sắc" là ý kiến chủ quan của cư dân mạng. Các hình ảnh được cắt từ những góc quay không thuận lợi, với nhiều khoảnh khắc cố tình dìm nhan sắc nữ diễn viên. Dù không trắng bằng các đồng nghiệp nữ, làn da của Lâm Tâm Như vẫn rất khỏe khoắn, mịn màng.

Hơn nữa, đã gần 50 tuổi, người đẹp xứ Đài khó tránh khỏi tình trạng lão hóa. Vì vậy, họ cho rằng công chúng không nên quá khắt khe với vẻ ngoài của Lâm Tâm Như. Nhiều người cho rằng công chúng nên nhìn vào sản phẩm nghệ thuật, thay vì ngoại hình của Lâm Tâm Như. Cô đã ở độ tuổi trung niên, không tránh khỏi việc diện mạo đi xuống.

Hiện tại, ngoài làm diễn viên, Lâm Tâm Như còn trở thành nhà sản xuất phim, show truyền hình. Cô đang là bà trùm giải trí, thế lực mới ở showbiz Đài Loan. Trong cuộc gặp gỡ báo giới mới đây, khi được hỏi tương lai có dám thử sức đóng cảnh nóng như bạn thân Từ Hy Đệ hay không, Lâm Tâm Như thẳng thắn cho biết bản thân rất e ngại và sẽ cân nhắc rất kỹ. Cô lo lắng ông xã Hoắc Kiến Hoa sẽ tổn thương.

Nữ diễn viên và Hoắc Kiến Hoa có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Họ vừa là bạn đời, vừa là bạn bè. Cả hai thay phiên nhau chăm sóc con gái để phát triển sự nghiệp cá nhân. Giữa năm nay, khi Hoắc Kiến Hoa phải quay phim Câu Chuyện Hoa Hồng với Lưu Diệc Phi, Lâm Tâm Như đã lui về làm hậu phương, vun vén gia đình.