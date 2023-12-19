Lâm Tâm Như không muốn con gái theo ngành giải trí, tiết lộ nguyên nhân ông xã Hoắc Kiến Hoa "lười" đóng phim suốt nhiều năm

Trong một talkshow gần đây, Lâm Tâm Như cho biết sau khi kết hôn, hai người đã thống nhất chỉ một người được ra khỏi nhà. Năm 2021, khi dịch bệnh bùng nổ, việc đi lại giữa Đài Loan và Đại lục khá khó khăn, bất tiện, nên nam tài tử dành nhiều thời gian ở quê nhà hơn. Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn ái nữ của họ - bé Cá Heo Nhỏ bắt đầu đi học mẫu giáo. Những lý do này là nguyên nhân khiến Hoắc Kiến Hoa quyết định dành thời gian cho con gái và nghỉ "dài hơi" suốt vài năm.

Trong một talkshow gần đây đã tiết lộ lý do tài tử Hoắc Kiến Hoa dừng việc đóng phim trong một thời gian dài.

Nhân thời điểm này, Lâm Tâm Như cũng tiết lộ không muốn con vào showbiz như bố mẹ: "Khi chúng tôi ra mắt, giới này và toàn bộ xã hội còn tương đối đơn giản, công nghệ cũng chưa phát triển. Nhưng bây giờ có quá nhiều anh hùng bàn phím, nạn bắt nạt trực tuyến rất nghiêm trọng. Làm sao tôi có thể để con gái trải qua chuyện này được? Con bé thích âm nhạc, có thể chơi piano, thích khiêu vũ và có thể trở thành dancer nhưng không nhất thiết phải vào làng giải trí. Con bé có thể là một người bình thường nhất có thể".