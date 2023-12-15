Lâm Tâm Như 'giáp mặt' tình cũ của chồng, thái độ ra sao mà khiến cư dân mạng bất ngờ?

Theo đó, Trần Kiều Ân sẽ trở thành khách mời tham gia show Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta. Đáng chú ý, Lâm Tâm Như lại là thành viên cố định của chương trình này. Trong những hình ảnh được "team qua đường" ghi lại, tuy cả hai nữ diễn viên có mối quan hệ nhạy cảm, song họ vẫn thoải mái tương tác, cười đùa với nhau rất bình thường.

Được biết, ông xã Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân gặp nhau trong đoàn làm phim "Tiểu thư 100%", nhưng trước tin đồn hẹn hò, cả hai luôn phủ nhận mối quan hệ. Phải đến khi bị chụp ảnh đi chợ đêm cùng nhau, cả hai mới thừa nhận mối quan hệ của họ.

Nhưng sau khi tin tức hẹn hò nổ ra, nhiều người cho rằng nếu họ không chia tay, sự nghiệp sẽ ảnh hưởng và có thể bị hủy hoại. Cuối cùng, cặp sao chia tay, Hoắc Kiến Hoa sau đó chuyển trọng tâm sự nghiệp sang đại lục, trong khi Trần Kiều Ân giữ im lặng, tạm dừng mọi hoạt động suốt nửa năm.

Năm 2013, cả hai lại hợp tác trong bộ phim truyền hình "Tiếu Ngọa Giang Hồ". Tại thời điểm đó, có tin đồn cặp đôi có ý nối lại tình xưa, Trần Kiều Ân không chút ngại ngùng tung ảnh chụp chung với Hoắc Kiến Hoa, kèm theo bài hát nhạc phim "Nhớ anh".

Tuy nhiên, về phía Hoắc Kiến Hoa, anh cũng thầm bày tỏ rằng anh luôn có một người phụ nữ trong tim, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ bên cô. Chia sẻ này của sao nam khiến nhiều người cho rằng người anh nói tới chính là Trần Kiều Ân. Nhưng đúng vào lúc mọi người cho rằng điều tốt đẹp của hai người sắp đến, thì nam diễn viên và Lâm Tâm Như thông báo chuẩn bị về chung 1 nhà.

Sau khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn, Trần Kiều Ân bị lộ tin say rượu và khóc lóc thảm thiết. Sau đó cô nói trong chương trình rằng cô không muốn kết hôn và sinh con, mẹ cô rất buồn về điều này. Nhưng không ngờ, ở tuổi 43, mỹ nhân Tiếu Ngọa Giang Hồ lại gặp được người đàn ông của đời mình đó là Alan Chen (tên thật Tăng Vỹ Xương, sinh năm 1988), thiếu gia tập đoàn lớn ở Malaysia và là một họa sĩ kiêm doanh nhân.

Hiện nay, cả Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân đều đã có hạnh phúc và sự nghiệp riêng. Có lẽ vì vậy mà nữ diễn viên cũng vô cùng thoải mái khi gặp gỡ, tham gia show cùng với bà xã của tình cũ.