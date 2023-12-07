Xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện, Lâm Tâm Như lại bị chỉ trích vì điều này

Sao quốc tế 07/12/2023 17:17

Xuất hiện tại một sự kiện thương mại, Lâm Tâm Như đã khiến nhiều người "ngượng chín mặt".

Với tư cách là người đại diện cho thương hiệu mẹ và bé, Lâm Tâm Như xuất hiện trong bộ trang phục màu hồng ngọt ngào, bó sát tôn lên đường cong cơ thể một cách hoàn hảo. Dù ở độ tuổi U50 nhưng bà mẹ một con vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa, ghen tỵ bởi nhan sắc trẻ trung, cùng vóc dáng quyến rũ của mình.

Bên cạnh nhan sắc, Lâm Tâm Như cũng nhận được lời khen bởi sự gần gũi, thân thiện khi giao lưu với các em bé tại sự kiện. Thậm chí, cô không ngại ngần ngồi xổm xuống để chơi với những bé nhỏ.

Xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện, Lâm Tâm Như lại bị chỉ trích vì điều này - Ảnh 1

Tuy nhiên, điều mà mọi người chú ý là phần ngực của cô. Dường như Lâm Tâm Như không mặc áo ngực, điểm nhạy cảm hiện lên rõ rệt khiến ai nấy nhìn thấy đều phải ngượng ngùng, đặc biệt là những người đứng đối diện với nữ diễn viên. Một số khác lại chỉ trích Lâm Tâm Như không nên ăn mặc quá mức phản cảm trước mặt trẻ, trông kém duyên bởi đây cũng là sự kiện chủ yếu là trẻ nhỏ.

Trước sự chỉ trích lên án từ cộng đồng mạng, Lâm Tâm Như cũng đã chính thức lên tiếng giải thích về việc nghi vấn không mặc đồ lót dẫn đến việc lộ chỗ nhạy cảm. Theo đó, bà xã Hoắc Kiến Hoa cho biết do trang phục cô mặc có độ phồng nhất định cũng như do vấn đề của đường cắt may nên dẫn đến việc hiểu lầm như vậy. Đồng thời, Lâm Tâm Như cũng mong cư dân mạng đừng nên suy diễn lung tung.

Xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện, Lâm Tâm Như lại bị chỉ trích vì điều này - Ảnh 2

Dù đã lên tiếng đính chính, nhưng cư dân mạng vẫn không tin lời ngụy biện này, rõ ràng cô đang che đậy sự thiếu ý thức của mình. Thế nhưng, vẫn có cư dân mạng đứng lên bảo vệ nữ diễn viên. Họ cho rằng đã là năm 2023, nên phụ nữ được tự do ăn mặc, chưa nói đến vấn đề may đo quần áo, kể cả khi họ thực sự không mặc đồ lót.

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