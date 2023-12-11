Sau nhiều năm lảng tránh, lần đầu tiên Lâm Tâm Như đối diện với tình cũ của chồng, phản ứng thế nào lại gây chú ý đến vậy?

Mới đây, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân khi 2 người đẹp xuất hiện trên đường, lúc đang ghi hình cho chương trình. Hình ảnh được ghi lại từ “team qua đường”, Lâm Tâm Như và đàn em Trần Kiều Ân vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung… nhưng có những hành động gây chú ý.

Trước khi kết hôn với Lâm Tâm Như , Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân yêu nhau 8 năm, nhưng rồi mọi thứ chẳng đi đến đâu. Sau khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn, Trần Kiều Ân bị lộ tin say rượu và khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, với lời đồn này, cả hai bên đều không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Từ những hình ảnh được ghi lại cho thấy, Trần Kiều Ân liên tục tươi cười khi nói chuyện với người dân xung quanh. Về phần Lâm Tâm Như, người đẹp đứng phía sau đàn em liên tục bấm điện thoại. Tuy nhiên, trong 1 khoảnh khắc, Lâm Tâm Như vẫn nở nụ cười khi trò chuyện cùng mọi người. Có thể thấy, cả Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân đều khá thoải mái khi tương tác với nhau.

Do là lần đầu tiên Lâm Tâm Như và Trần Kiều Ân chung khung hình, nên công chúng đều khá tò mò về phản ứng của hai người đẹp. Một người là vợ, một người là tình cũ của Hoắc Kiến Hoa khi mới bước chân vào ngành giải trí .

Nhiều nguồn thông tin cho rằng giữa Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân đã trở về mối quan hệ bạn bè từ lâu. Thậm chí cả hai còn khá thoải mái khi tham gia chung bộ phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Năm 2013, khi tại hợp trong dự án phim truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ, người hâm mộ đã mong Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân yêu lại từ đầu.

Tuy nhiên, nguồn tin khác lại cho rằng, Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân lại hợp tác trong bộ phim truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2013. Hai người có ý nối lại tình xưa, Trần Kiều Ân không chút ngại ngùng tung ảnh chụp chung với Hoắc Kiến Hoa, kèm theo bài hát nhạc phim "Nhớ anh".

Còn Hoắc Kiến Hoa cũng thầm bày tỏ rằng anh luôn có một người phụ nữ trong tim, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ bên cô. Chia sẻ này của sao nam khiến nhiều người cho rằng người anh nói tới chính là Trần Kiều Ân. Nhưng đúng vào lúc mọi người cho rằng điều tốt đẹp của hai người sắp đến, thì Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như thông báo tin tốt.

Có thông tin cho rằng, mẹ Hoắc Kiến Hoa không thích Trần Kiều Ân mà ưng ý Lâm Tâm Như hơn.

Theo một số nguồn tin tiết lộ thì mẹ Hoắc Kiến Hoa không thích Trần Kiều Ân mà ưng ý Lâm Tâm Như hơn, điều này đã khiến tài tử xứ Đài thay đổi mọi quyết định và làm theo ý muốn của mẹ.

Hiện tại, cả hai đều có gia đình riêng. Trong khi Hoắc Kiến Hoa có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Lâm Tâm Như cùng con gái Cá Heo Nhỏ, thì Trần Kiều Ân cũng kết hôn với ông xã thiếu gia.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như làm đám cưới vào năm 2016, sau hơn chục năm làm bạn thân. Cặp đôi công khai mối quan hệ vài tháng trước khi tổ chức hôn lễ ở Bali, Indonesia. Con gái đầu lòng của họ chào đời vào đầu năm 2017.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như làm đám cưới vào năm 2016, nghi vấn cưới chạy bầu.

Cuộc hôn nhân của họ cũng được xem là một trong những mối quan hệ kỳ lạ nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Họ từng được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình khi còn là đồng nghiệp. Tuy nhiên, từ khi họ chính thức trở thành vợ chồng, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như liên tục đối mặt với sự nghi ngờ của công chúng.

Trong 7 năm chung sống, họ nhiều lần vướng vào những tin đồn thị phi. Khi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như công khai mối quan hệ rồi thông báo kế hoạch tổ chức hôn lễ không lâu sau đó, họ phải đối mặt với tin đồn đầu tiên. Gương mặt mệt mỏi, thiếu nụ cười của Hoắc Kiến Hoa tại hôn lễ lập tức khiến anh bị đồn ép cưới vì bạn gái có bầu.