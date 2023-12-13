Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên chung khung hình: Người gia đình viên mãn, người vừa ly hôn sau 9 năm chung sống

Sao quốc tế 13/12/2023 09:35

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên vốn là hội bạn thân trong làng giải trí xứ Đài.

Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên vốn là hội bạn thân trong làng giải trí xứ Đài. Họ đã làm bạn 20 năm nay và thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện quan trọng nhau. Đặc biệt, dù Từ Nhược Tuyên và Lâm Tâm Như chỉ hơn nhau năm tuổi nhưng cảm giác tràn đầy sức sống của sao nữ họ Từ đã tràn ngập, khí chất nữ tính tổng thể khá mạnh mẽ. 

Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên chung khung hình: Người gia đình viên mãn, người vừa ly hôn sau 9 năm chung sống - Ảnh 1Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên chung khung hình: Người gia đình viên mãn, người vừa ly hôn sau 9 năm chung sống - Ảnh 2

Cả hai nữ diễn viên đều là những ngôi sao xuất sắc của làng giải trí xứ Đài, lập nghiệp ở tuổi đôi mươi và phải rất khó khăn mới có được vị trí sao hạng A trong làng giải trí. Họ cũng có điểm chung là kết hôn khá muộn, khi đã cận kề tuổi 40. Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên đều đã lên chức mẹ. Từ Nhược Tuyên cũng đã có một cậu con trai hiện 3 tuổi, Lâm Tâm Như cũng sinh con gái đầu lòng cách đây gần 3 năm.

Sau khi lập gia đình, ngoại trừ Từ Nhược Tuyên, Lâm Tâm Như và Thư Kỳ đều duy trì hoạt động trong làng giải trí.

Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên chung khung hình: Người gia đình viên mãn, người vừa ly hôn sau 9 năm chung sống - Ảnh 3

Trước đó, vào ngày 10/12, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin về việc Từ Nhược Tuyên và ông xã doanh nhân Singapore Lý Vận Phong đã ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân 9 năm.  Ngay sau đó phía truyền thông đã liên hệ với phía quản lý của Từ Nhược Tuyên để xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, phía quản lý Từ Nhược Tuyên lại không phản hồi lại cuộc gọi cũng như tin nhắn.

Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau chính Từ Nhược Tuyên đã tự mình lên tiếng bằng 1 bài đăng trên trang cá nhân. Theo đó, Từ Nhược Tuyên chính thức xác nhận chuyện cô cùng chồng "đường ai nấy đi" là thật.

Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên chung khung hình: Người gia đình viên mãn, người vừa ly hôn sau 9 năm chung sống - Ảnh 4

Lâm Tâm Như kết hôn với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa vào năm 2016. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, kể từ khi làm đám cưới đến nay, họ vẫn phải sống với tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Người hâm mộ cho rằng họ không phù hợp với nhau. Lâm Tâm Như bị fan của Hoắc Kiến Hoa chê già hơn nam diễn viên và có những hình ảnh thể hiện lối sống phóng khoáng. Sau khi họ tổ chức hôn lễ, blogger Trung Quốc lại đưa tin Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới do Lâm Tâm Như mang bầu hay việc cả hai chưa đăng ký kết hôn.

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Hoắc Kiến Hoa khởi nghiệp từ năm 18 tuổi với công việc đằng sau hậu trường. Dù sở hữu ngoại hình đẹp trai vô cùng lãng tử, song phải tới năm 2002 anh mới chính thức bước vào làng giải trí với vai diễn đầu tiên trong phim "Hái sao".

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