Lâm Tâm Như lần đầu tiết lộ màn cầu hôn của Hoắc Kiến Hoa: Là bạn bè thân thiết suốt 10 năm, quyết định kết hôn chỉ sau nửa năm hẹn hò

Sao quốc tế 16/12/2023 14:50

Mạng xã hội Weibo mới đây rộn ràng trước hé lộ của Lâm Tâm Như về màn cầu hôn của ông xã Hoắc Kiến Hoa cách đây hơn 7 năm.

Trong cuộc trò chuyện với Thái Thiếu Phân và đàn em Chung Sở Hi, khi được hỏi về màn cầu hôn của Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã chia sẻ rất thẳng thắn, hài hước. Chia sẻ của Lâm Tâm Như đã lập tức leo Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

 

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa đã lên kế hoạch rất kỹ cùng bạn bè để cho nữ diễn viên màn cầu hôn đáng nhớ nhất: "Khi về tới nhà, tôi đã nghĩ rằng, có thể bản thân đã quên tắt bình gas vì trong nhà toàn mùi khói. Sau đó khi bạn bè chạy ra ngoài thì tôi mới biết anh ấy đã chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn cho mình". Hai vợ chồng là bạn bè thân thiết suốt 10 năm và quyết định kết hôn chỉ sau nửa năm hẹn hò.

Lâm Tâm Như lần đầu tiết lộ màn cầu hôn của Hoắc Kiến Hoa: Là bạn bè thân thiết suốt 10 năm, quyết định kết hôn chỉ sau nửa năm hẹn hò - Ảnh 1

Những chia sẻ của Lâm Tâm Như khiến cả Thái Thiếu Phân và Chung Sở Hi đều vô cùng thích thú. Bởi lẽ, bình thường Hoắc Kiến Hoa luôn được công chúng đặt biệt danh là "lão cán bộ" vì có gương mặt khá lạnh, ít khi nở nụ cười. Thậm chí, ngay cả trong đám cưới, Hoắc Kiến Hoa cũng gây chú ý vì gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Điều này còn khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về chuyện Hoắc Kiến Hoa bị Lâm Tâm Như ép cưới. Do vậy, không ai nghĩ rằng, Hoắc Kiến Hoa sẽ cho bà xã một màn cầu hôn đáng nhớ như vậy.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chính thức về chung 1 nhà vào năm 2016 bằng một đám cưới lãng mạn ở Bali, Indonesia dưới sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như: Hồ Ca, vợ chồng Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long, Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Thư Kỳ...

Lâm Tâm Như lần đầu tiết lộ màn cầu hôn của Hoắc Kiến Hoa: Là bạn bè thân thiết suốt 10 năm, quyết định kết hôn chỉ sau nửa năm hẹn hò - Ảnh 2Lâm Tâm Như lần đầu tiết lộ màn cầu hôn của Hoắc Kiến Hoa: Là bạn bè thân thiết suốt 10 năm, quyết định kết hôn chỉ sau nửa năm hẹn hò - Ảnh 3

Vài tháng sau đó, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái đầu lòng với tên ở nhà là Cá Heo Nhỏ. Suốt 7 năm qua, Hoắc Kiến Hoa tạm ngưng công việc thay vào đó là tập trung chăm sóc con gái nhỏ và hỗ trợ bà xã phát triển sự nghiệp. Gần đây, nam tài tử mới chính thức trở lại công việc khi tham gia dự án phim với Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, QQ đánh giá sự trở lại của Hoắc Kiến Hoa lần này gặp nhiều khó khăn và thách thức. Anh gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Nam diễn viên đã vắng bóng trên màn ảnh quá lâu, khiến sức hút và địa vị của anh bị giảm sút. Bằng chứng là Hoắc Kiến Hoa phải đóng vai phụ cho Lưu Diệc Phi trong phim Câu chuyện hoa hồng. Vì vậy, anh cần một tác phẩm tạo tiếng vang để gây ấn tượng, làm cú hit danh tiếng trong ngày trở lại.

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