Lâm Tâm Như tiết lộ con gái rất giống tính cách Hoắc Kiến Hoa, không muốn con gái bước vào showbiz vì điều này

Theo lời kể của Lâm Tâm Như, chính Hoắc Kiến Hoa là người đưa con gái đến trường. Bởi sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa ít khi đóng phim. Cả hai cũng đã thỏa thuận chỉ có một người đi làm nên trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, nam diễn viên quyết định gác lại công việc để dành nhiều thời gian cho con gái.

Trong show tạp kỹ "Cuộc sống tươi đẹp của chúng ta", Lâm Tâm Như đã tiết lộ con gái rất giống tính cách Hoắc Kiến Hoa và thừa nhận không muốn con bước chân vào làng giải trí .

Lâm Tâm Như cho biết Cá Heo Nhỏ rất giống bố Hoắc Kiến Hoa về độ quyến rũ và tính cách. Hơn nữa, cô cũng không muốn con gái bước chân vào làng giải trí bởi nữ diễn viên lo lắng cô bé sẽ bị những anh hùng bàn phím bắt nạt trên mạng. Để trở thành một ngôi sao phải chịu đựng một số người và những điều mà người bình thường không thể trải qua.

Bố mẹ đều là ngôi sao lớn, Cá Heo Nhỏ tham gia ngành này là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn cảm thấy ngành này căng thẳng, cạnh tranh khốc liệt và có quá nhiều tính toán không hợp với con gái nhỏ.

Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa xác nhận mối quan hệ vào giữa năm 2016, công bố kết hôn tháng 7 cùng năm. Đám cưới của hai người diễn ra tại đảo Bali ngày 31/7. Tới tháng 9, diễn viên tiết lộ mang thai. Em bé đầu lòng của cặp nghệ sĩ chào đời vào ngày 6/1/2017.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách... Năm ngoái, cô đóng Những rắc rối khi khởi nghiệp, Hoa đăng sơ thượng... Gần đây, cô đa phần sống ở Đài Loan. Tết năm ngoái, cô tham gia một tác phẩm của Netflix.

Hoắc Kiến Hoa được biết đến là nam diễn viên thực lực với những tác phẩm như Kiến quân đại nghiệp, Bao giờ trăng sáng, Cứu binh vượt thời gian...