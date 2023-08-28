Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời

Sao quốc tế 28/08/2023 10:15

Nhiều khiến giả bày tỏ sự bất ngờ khi gặp lại Diệp Tử My sau khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh.

Tại buổi gặp gỡ kỷ niệm 44 năm của Hiệp hội sản xuất và phát hành phim Hong Kong (Trung Quốc), đã có sự xuất hiện của ngôi sao đình đám 1 thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) - Diệp Tử My

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 1
Diệp Tử My - ngôi sao đình đám 1 thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc)
Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 2
Diệp Tử My vẫn vô cùng trẻ trung và năng động ở độ tuổi 57 nhưng thân hình có phần gầy gò hơn so với trước đây.

Đáng chú ý, dù Diệp Tử My vẫn vô cùng trẻ trung và năng động ở độ tuổi 57 nhưng thân hình có phần gầy gò hơn so với trước đây. Theo tiết lộ, hiện tại cô chỉ 40kg nên khuôn mặt có phần hốc hác. Nhan sắc hiện tại của cô ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Diệp Tử My khi xem qua những hình ảnh tập thể vì trông cô hoàn toàn lọt thỏm, thiếu tỏa sáng.

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 3
Theo tiết lộ, hiện tại cô chỉ 40kg nên khuôn mặt có phần hốc hác.
Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 4
Trông cô hoàn toàn lọt thỏm, thiếu tỏa sáng.

Đáp lại sự lo lắng của cư dân mạng, Diệp Tử My cũng lên tiếng cho biết dù cân nặng có sụt giảm nhưng điều này không ảnh hưởng mấy đến sức khoẻ của cô. Diệp Tử My vẫn tập thể dục đều đặn và có chế độ ăn hợp lý, đảm bảo sức khoẻ.

Người đẹp 1 thời cũng cho biết, trước cây cô cũng thường duy trì cân nặng từ 40-45kg. Cô cũng không còn ăn mặc gợi cảm như trước, thay vào đó là trang phục màu đen – trắng thanh lịch.

Diệp Tử My từng khuấy đảo làng giải trí châu Á vào những năm 1990 nhờ nhan sắc diễm lệ cùng vòng 1 sexy. Cô từng được ví như “nữ hoàng gợi cảm” hàng đầu châu Á lúc bấy giờ và được nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất phim săn đón. Cô từng có thời gian đóng phim cùng Châu Tinh Trì, sau đó nổi danh nhờ dự án Nhục Bồ Đoàn đạt doanh thu khủng.  

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 5
Diệp Tử My từng khuấy đảo làng giải trí châu Á vào những năm 1990 nhờ nhan sắc diễm lệ cùng vòng 1 sexy.

Diệp Tử My của những năm 80, 90 được săn đón như sao hạng A, thậm chí cô còn có quy tắc riêng khi đóng phim 18+ và từng chi 250 nghìn USD (6 tỷ đồng) để mua bảo hiểm vòng 1 của mình.

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 6
Cô  từng chi 250 nghìn USD (6 tỷ đồng) để mua bảo hiểm vòng 1 của mình.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Diệp Tử My còn đầu tư vào thị trường bất động sản ngay từ khi còn rất trẻ. Nhờ đó, cô sở hữu khối tài sản khổng lồ và sống dư dả. Vào năm 2022, Diệp Tử My chi 36 triệu HKD (khoảng 108 tỷ đồng) để mua một căn hộ cao cấp.

Sau nhiều cuộc tình kết thúc chóng vánh, Diệp Tử My lui về ở ẩn, tránh xa ánh đèn điện ảnh. Tuy nhiên giờ đây Diệp Tử My đã trở lại với làng giải trí, còn chia sẻ rằng bản thân nhớ nghề và rất thèm đóng phim.

 

Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời - Ảnh 7
Sau nhiều cuộc tình kết thúc chóng vánh, Diệp Tử My lui về ở ẩn, tránh xa ánh đèn điện ảnh. 

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