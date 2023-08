Sốc với nhan sắc tuổi 57 của 'nữ hoàng cảnh nóng' Diệp Tử My nổi tiếng một thời

Tại buổi gặp gỡ kỷ niệm 44 năm của Hiệp hội sản xuất và phát hành phim Hong Kong (Trung Quốc), đã có sự xuất hiện của ngôi sao đình đám 1 thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) - Diệp Tử My.

Diệp Tử My - ngôi sao đình đám 1 thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc)

Diệp Tử My vẫn vô cùng trẻ trung và năng động ở độ tuổi 57 nhưng thân hình có phần gầy gò hơn so với trước đây.

Đáng chú ý, dù Diệp Tử My vẫn vô cùng trẻ trung và năng động ở độ tuổi 57 nhưng thân hình có phần gầy gò hơn so với trước đây. Theo tiết lộ, hiện tại cô chỉ 40kg nên khuôn mặt có phần hốc hác. Nhan sắc hiện tại của cô ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khoẻ của Diệp Tử My khi xem qua những hình ảnh tập thể vì trông cô hoàn toàn lọt thỏm, thiếu tỏa sáng.