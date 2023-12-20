Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’

Sao quốc tế 20/12/2023 16:52

Chia sẻ của Lâm Canh Tân về mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, nhiều fan còn tỏa ra thích thú trước thú nhận “tôi rất nghe lời” của nam diễn viên.

Tuy xuất thân không quá tốt nhưng với sự cố gắng không ngừng, Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại có cả sự nghiệp và cả danh tiếng không phải ai cũng có được. Sau Hữu Phỉ, lên sóng 2020, Triệu Lệ Dĩnh mới quay trở lại đóng phim cổ trang, với dự án mang tên Dữ Phượng Hành.

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’ - Ảnh 1
Sau 3 năm kể từ khi tham gia Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh mới trở lại trong 1 dự án phim cổ trang. 

Không chỉ góp mặt trong phim với vai trò diễn viên chính, Triệu Lệ Dĩnh còn đảm nhận luôn vị trí giám chế của phim. Thời điểm thông tin này vừa được công bố, đã gây xôn xao cõi mạng suốt một thời gian dài.

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’ - Ảnh 2
Trong Dữ Phượng Hành ngoài vai trò nữ diễn viên chính, cô còn đảm nhận luôn vị trí giám chế của phim.

Mới đây, tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 (Tencent Video All Star Awards) Triệu Lệ Dĩnh vì vướng lịch trình nên không thể tham gia, chỉ có Lâm Canh Tân và một số diễn viên khác trong đoàn Dữ Phượng Hành góp mặt. Tại sự kiện này, Lâm Canh Tân đã có những chia sẻ thú vị về Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình khá thích thú.

Cụ thể, khi người dẫn chương trình Tinh Quang Đại Thưởng hỏi về mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi như nào? Lâm Canh Tân cười nói: "Nó (chỉ mối quan hệ) đã nâng lên một tầm cao mới", thăng cấp từ bạn bè, đồng nghiệp trở thành cấp trên và cấp dưới".

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’ - Ảnh 3
Lâm Canh Tân tại sự kiện tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023. 

MC sau đó tiếp lời: "Vậy với tư cách là nhân viên...", Lâm Canh Tân chưa đợi hết câu hỏi đã vội trả lời: "Tôi rất nghe lời nha!". Dưới lời gợi ý từ MC về việc chấm cho "sếp Triệu" bao nhiêu điểm trên thang điểm 10, ngôi sao họ Lâm cho biết: "Cho 9 điểm thôi, 1 điểm còn lại thì bỏ qua đi, tôi sợ cô ấy sẽ tỏ ra kiêu ngạo mất".

Sau thời gian dài “đắp chiếu” vì hành động vạ miệng của nam diễn viên phụ, Dữ Phượng Hành bất ngờ nhận được giải thưởng tác phẩm được mong đợi nhất năm trong Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng 2023. Một lần nữa góp phần khẳng định thêm khả năng lên sóng vào quý 1/2024.

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’ - Ảnh 4
Sau thời gian dài chờ lên sóng, Dữ Phượng Hành sẽ được dự kiến lên sóng trong quý 1/2024. 

Được biết, Dữ Phương Hành là dự án trọng điểm của Tencent, được đầu tư với kinh phí khủng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung xoay quanh mối quan hệ đầy duyên phận giữa nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly - Bích Thương vương (Triệu Lệ Dĩnh) trong một lần đào hôn đã lạc xuống nhân gian, và được Thượng thần Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) giúp đỡ.

Ngay từ thời điểm rục rịch khởi động dự án cho tới khi nhà sản xuất quan tuyên dàn cast chính và bắt đầu khai máy, Dữ Phượng Hành đã thu hút rất nhiều chú ý từ người dùng mạng lẫn fan nguyên tác.

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’ - Ảnh 5
Hiện tại Dữ Phượng Hành đã vượt mốc 7 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent. 

Hiện tại, phim đã vượt mốc 7 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent, đồng thời tung ra một số ấn phẩm truyền thông, chờ ngày lên sóng. Đặc biệt sau khi CCTV cho chiếu đoạn teaser Dữ Phượng Hành đã nhanh chóng nhận được lời khen từ cộng đồng mạng.

Lâm Canh Tân chính thức lên tiếng 'thừa nhận' mối quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, không còn là bạn bè từ nhận: ‘Tôi rất nghe lời’ - Ảnh 6
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác thành công trong Sở Kiều Truyện (2017) với hơn 20 tỷ lượt xem. 

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với Sở Kiều Truyện. Nữ diễn viên đã giúp phim tạo ra một bom tấn thật sự với hơn 20 tỷ lượt xem. Sở Kiều Truyện phần 1 được xem là bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ vào năm 2017. Việc trở lại với phim cổ trang mới, cả hai được khán giả rất kỳ vọng.

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