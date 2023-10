Ben Affleck 48 tuổi xuất hiện trên đường phố: Phục hồi hình dáng của Batman sau khi bỏ rượu

Nam diễn viên hạng A của Hollywood Ben Affleck, 48 tuổi, người đã đóng vai "Người dơi" trong "Liên minh công lý" của DC, "Batman v Superman: Dawn of Justice" và các bộ phim khác, gần đây đã xuất hiện tại trường trung học Xavier ở New York để quảng bá phim mới của anh ấy - "The Way Back".

Điều bất ngờ là vào năm 2017, sau khi ly hôn với vợ cũ Jennifer Garner, Ben Affleck đã tạm nghỉ đóng phim hơn 2 năm. Nhưng kể từ sự trở lại vào năm ngoái, những hợp đồng cho các bộ phim mới đến với Ben Affleck hầu như không hề suy giảm. Phim mới "The way back" là một bộ phim truyền cảm hứng khác cho những người đàn ông trung niên lấy lại ước mơ của họ. Ben Affleck lịch lãm xuất hiện trên đường phố sau khi bỏ rượu Gần đây, Ben Affleck xuất hiện trên đường phố New York với kiểu tóc vuốt ngược "huyền thoại", trông cực nam tính! Chỉ là chàng "Batman" của chúng ta, năm nay 48 tuổi, không chỉ có chân tóc cao hơn rất nhiều mà trên cằm cũng ngày càng có nhiều râu bạc. Cùng với việc tăng cân, hiện giờ anh không còn là chàng phi công điển trai trong bộ phim "Trân Châu Cảng" năm nào! Tuy nhiên, nói một cách tương đối, Ben Affleck đã hồi phục rất nhiều trong giai đoạn này. Mặc dù vào năm ngoái cân nặng của Ben Affleck từng hơn 99kg. Nhưng trong bức ảnh này, anh ấy dường như đã giảm còn 86kg. Ben Affleck khi còn là một thiếu niên, mặc dù có chiều cao 192cm, nhưng anh ấy chỉ nặng khoảng 72kg khi đóng phim "Good Will Hunting" cùng với Matt Damon. Vào khoảng năm 2000, Ben Affleck bắt đầu chuyển sang làm diễn viên phim hành động theo gợi ý của người bạn Matt Damon nên anh đã dành thời gian tập trung vào việc phát triển cơ bắp. Chàng phi công điển trai đóng trong phim "Trân Châu Cảng" vẫn là hình tượng nam thần trong tâm trí của nhiều người hâm mộ! Khi tham gia bộ phim "Batman Vs Superman: Dawn of Justice" của DC vào năm 2016, Ben đã tập thể dục hai lần một ngày và đã tăng gần 40 cân. Ben đã đạt được bắp tay 17 inch và anh được người hâm mộ ca tụng là "Người dơi mạnh mẽ nhất"! Ben Affleck xuất hiện ở trường trung học Xavier ở New York Tuy nhiên, vào năm 2018, kế hoạch làm phim "Justice League 2" gặp trục trặc, cộng với vụ ly hôn của vợ cũ Jennifer Garner khiến Ben Affleck sa ngã. Anh nghiện rượu lần thứ tư và cân nặng của anh có lần tăng hơn 99kg. Không chỉ bị nhiều hãng phim bỏ rơi mà anh còn bị giới truyền thông chế giễu là một kẻ nghiện rượu. Nhưng may mắn thay, với sự giúp đỡ của Matt Damon vào năm ngoái, Ben Affleck đã dần bỏ rượu, tập luyện trở lại và bắt đầu lại sự nghiệp của mình! Và lần này, bộ phim mới của Ben "The Way Back" kể về câu chuyện của một cựu vận động viên bóng rổ tài năng đã đánh mất chính mình vì thất bại trong một trò chơi. Anh không những từ bỏ bóng rổ mà còn trở thành một ông chú nghiện rượu suốt ngày lãng phí cuộc đời. Sau khi nhận được lời mời cho vị trí "huấn luyện viên bóng rổ" tại trường cũ, cựu cầu thủ bóng rổ thiên tài thất bại này đã nhen nhóm niềm đam mê cuộc sống. Vì vậy, anh đã từ bỏ rượu sau đó dẫn dắt một đám thiếu niên nghịch ngợm bắt đầu luyện tập, tham gia thi đấu một trận bóng rổ lớn. Mặc dù Ben Affleck đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim, nhưng đây có vẻ là bộ phim đầu tiên thuộc thể loại này. Tôi không biết "Người Dơi" của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào trong phần phim mới đây. Jennifer Lopez xác nhận tin đồn đính hôn của mình với hôn phu Ben Affleck bằng một đoạn video cô khoe nhẫn trên các phương tiện truyền thông. Với những tin đồn xoay quanh Jennifer Lopez và người tình cũ Ben Affleck vừa qua, cô đã chính thức xác nhận tin đó qua một đoạn video được quay tại nhà riêng với những điều thú vị đằng sau câu chuyện 'hàn gắn tình cũ' kéo dài gần 20 năm.