Bản remake 'Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý' chính thức lên sóng, dàn diễn viên trẻ có làm nên 'công chuyện'?

Mới đây, nhà sản xuất đã công bố lịch phát sóng của bộ phim vào ngày 28/8 trên nền tảng trực tuyến.

Phiên bản remake Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Điền Hi Vi, Ngao Thụy Bằng, Bạch Băng Khả, Triệu Thuận Nhiên.

Kiệu Hoa Hỉ Sự là bộ phim được quay dựng dựa trên tác phẩm đình đám Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý . Có thể nói, Kiệu Hoa Hỉ Sự là Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản năm 2023.

Như tên gọi cũ, nội dung phim bắt đầu từ một nhầm lẫn khiến hai tân nương tử lên nhầm kiệu hoa của đối phương. Từ đây, cuộc hôn nhân của họ cũng bị đảo lộn. May mắn, sự nhầm lẫn này lại tạo nên những mối lương duyên tốt đẹp.

Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn xuất giá cùng ngày. Trên đường đi, vì mưa to mà cả hai cùng nghỉ chân tại một miếu nhỏ rồi kết duyên tỉ muội. Đến lúc chia tay, vì hỉ phục cùng khăn đội đầu quá giống nhau, bà mối nhầm lẫn tân nương, đưa Lý Ngọc Hồ vào kiệu hoa của Đỗ Băng Nhạn, dắt Đỗ Băng Nhạn vào kiệu hoa của nhà họ Lý. Hai kiệu hoa cứ thế mà chia hai phương hướng để về nhà tân lang, đến khi biết tân nương bị hoán đổi thì đã muộn.

Hai tân nương tử cứ vậy mà đổi thân phận cho nhau sống tại nhà chồng. Tại đây, mỗi người phải đối mặt với không ít những khó khăn, thử thách đồng thời dần tìm được “lương duyên” thật sự của chính mình.

Trong bản remake, Điền Hi Vi đảm nhận vai Lý Ngọc Hồ. Ngao Thụy Bằng thủ vai Tề Thiên Lỗi. Bạch Băng Khả diễn vai Đỗ Băng Nhạn. Triệu Thuận Nhiên vào vai Viên Bất Khuất. Khán giả đặt kỳ vọng những nhân tố mới này sẽ mang đến cho bộ phim những điều bất ngờ.

Bên cạnh đó, chia sẻ về bộ phim, nhà sản xuất cũng khẳng định các tình tiết đặc sắc của bản 2000 sẽ được giữ nguyên. Điều này càng làm khán giả mong đợi được xem "màn lột xác mới" của bộ phim đình đám một thời.