Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Sao quốc tế 13/01/2023 10:15

Trong bộ ảnh mới đây, Bạch Lộc tận dụng ưu thế vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết. Nữ diễn viên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không diện trang phục cầu kỳ nhưng vẫn tạo nên một sức hút khó tả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bạch Lộc đăng tải loạt ảnh hóa 'nàng thơ' vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã tận dụng ưu thế vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết. Nữ diễn viên chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không diện trang phục cầu kỳ nhưng vẫn tạo nên một sức hút khó tả.

Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 1Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 2Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 3Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 4Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 5

Bạch Lộc vốn dĩ là một hotgirl mạng, sau này mới lọt "mắt xanh" của đạo diễn Vu Chính rồi bắt đầu từng bước xâm nhập vào giới giải trí. Nhờ vào nét trẻ trung, tính cách cởi mở, hài hước, người đẹp ngày càng được khán giả yêu mến. Sau Châu Sinh Như Cố, danh tiếng của Bạch Lộc tăng lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên liên tục nhận được nhiều kịch bản và hợp đồng quảng cáo chất lượng. Ngoài ra, nàng tiểu hoa cũng bị dính phải nghi vấn hẹn hò với bạn diễn Trương Lăng Hách. 

Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 6Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 7Bạch Lộc hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh mới, nhan sắc thuần khiết thế nào mà 'gây bão' khắp cõi mạng? - Ảnh 8

Tuy nhiên, Bạch Lộc vẫn chưa đủ nổi trội để có thể xếp vào hàng các Tiểu hoa đán thế hệ mới bây giờ. Cô bị gắn mác dựa hơi đạo diễn Vu Chính để tạo "nhiệt". Còn về nhan sắc và tài năng của Bạch Lộc cũng không xuất sắc đến độ khiến người ta phải trầm trồ.

Thêm một lý do nữa khiến Bạch Lộc mất điểm đó là việc cô sinh năm 1994 nhưng lại thường xuyên "bon chen" vào hàng những tiểu Hoa đán sau 95. Nhiều người cho rằng nguyên do là vì cô quá mờ nhạt trong lứa mỹ nhân sau 90, nên mới muốn quay sang cạnh tranh với các đàn em nhỏ tuổi hơn.

 

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Sau khi tin Bạch Lộc hẹn hò với Trương Lăng Hách "nổ ra" từ tháng 7/2022, cả hai vẫn chưa lên tiếng thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ tin đồn trong thời gian dài. 

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