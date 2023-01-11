Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 11/01/2023 17:23

Hiện Bạch Lộc đã được xác nhận sẽ đảm nhận vai nữ chính trong dự án mới có tên Bắc Thượng.

Mới đây, thông tin dự án phim mới Bắc Thượng đã chính thức được khởi động. Theo đó, vai nữ chính lần này cũng được xác nhận sẽ do Bạch Lộc đảm nhận. Còn về phía nam chính, có nguồn thông tin cho biết dự án đang tiếp xúc với Đàn Kiện Thứ

Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bởi được biết, dự án này có đội ngũ sản xuất hùng hậu, trong đó, người "cầm trịch" bộ phim chính là đạo diễn Diêu Hiểu Phong, biên kịch sẽ do Triệu Đông Linh đảm nhận - người từng chấp bút cho thành công của bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đồng thời giúp Triệu Lệ Dĩnh có bước chuyển hình sang phái thực lực. 

Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

Bắc Thượng là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần. Đây cũng là tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Chính vì thế, dự án Bắc Thượng đang rất được mong chờ vì sẽ được chiếu trên CCTV.

Bạch Lộc sớm được biết đến với tư cách là một người mẫu, hotgirl nổi tiếng mạng xã hội. Cô nàng bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật từ sớm. Nữ diễn viên là một trong số ít ngôi sao thành công dựa vào khả năng diễn xuất thiên bẩm. Cô chưa từng học qua trường lớp dạy diễn xuất chính thống nào.

Sau đó, Bạch Lộc nhanh chóng khẳng định tên tuổi cũng như tài năng của mình qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương,... Đến dự án Châu Sinh Như Cố, Một Đời Một Kiếp hợp tác cùng Nhậm Gia Luân, Bạch Lộc nhanh chóng gây được tiếng vang, nâng cao tên tuổi và địa vị của mình trong giới giải trí. Hiện tại, nữ diễn viên đang trong thời gian quay hình cho bộ phim ngôn tình hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh đóng cùng Vương Hạc Đệ.

Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3

Về Đàn Kiện Thứ, anh sinh năm 1990, là diễn viên được đánh giá có diễn xuất tốt nhưng chưa gặp thời. Anh từng tham gia các phim "Lạp tội đồ giám", "Liên minh quân sư", "Tam quốc cơ mật", "Bạn có an toàn", "Phong hỏa lưu kim" (Chuyển thể từ tiểu thuyết Sát phá lang của Priest). Sắp tới, nam diễn viên vẫn còn các bộ phim đang chờ được lên sóng rất đáng mong đợi như Sát Phá LangTrường Tương Tư hay Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh, hứa hẹn là gương mặt đáng mong đợi của phim ảnh Cbiz.

Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 4

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Từ khóa:   Bạch Lộc Đàn Kiện Thứ Bắc Thượng phim hoa ngữ sao hoa ngữ

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