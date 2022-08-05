Bà xã Hàn Canh khoe bụng bầu 'to vượt mặt' đúng ngày Thất Tịch

Nữ diễn viên Lư Tĩnh San - bà xã của tài tử Hàn Canh mới đây đã cùng chồng xuất hiện trên tạp chí vào đúng ngày lễ Thất Tịch.

Mới đây, Lư Tĩnh San và Hàn Canh đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Wonderland China số tháng 8. Trong ấn phẩm lần này, cặp đôi thể hiện concept lãng mạn và tình cảm đúng với không khí của ngày Lễ tình nhân Trung Quốc (7/7 âm lịch). Lư Tĩnh San và Hàn Canh trên bìa cho tạp chí Wonderland China số tháng 8 Được biết, bộ ảnh lần này được thực hiện khi Lư Tĩnh San đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Trong nhiều bức hình, nữ diễn viên đã khoe ra chiếc bụng "to vượt mặt" của mình.

Lư Tĩnh San và Hàn Canh quen biết nhau kể từ sau lần gặp gỡ tại lễ trao giải Kim Kê tháng 9/2017, đến đầu năm 2018 thì cặp đôi công khai hẹn hò. Vào năm 2019, hai người đã chụp ảnh cưới nhưng mãi đến ngày 31/12 cùng năm thì mới tổ chức hôn lễ.

Lư Tĩnh San và Hàn Canh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thân mật và lãng mạn của mình lên mạng xã hội Kể từ khi làm đám cưới, Lư Tĩnh San và Hàn Canh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thân mật và lãng mạn của mình lên mạng xã hội. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên họ Lư cũng thường chia sẻ về việc tập luyện, ăn uống để suốt thai kỳ khỏe mạnh, cơ thể săn chắc. Lư Tĩnh San và Hàn Canh quen biết nhau kể từ sau lần gặp gỡ tại lễ trao giải Kim Kê tháng 9/2017 Hàn Canh từng hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc dưới vai trò thành viên của nhóm nhạc Super Junior với nghệ danh Hankyung. Kể từ sau khi về Trung Quốc hoạt động, nam nghệ sĩ cũng đã hẹn hò với nhiều bóng hồng khác nhau nhưng Lư Tĩnh San là người duy nhất mà anh công khai mối quan hệ trước truyền thông. Lư Tĩnh San là người duy nhất mà Hàn Canh công khai mối quan hệ trước truyền thông Lư Tĩnh San (Celina Jade) là nữ diễn viên Hong Kong mang trong mình hai dòng máu với cha là người Mỹ và mẹ người Hong Kong. Nữ diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong phim Chiến Lang 2, Lang Nha, Gia Hữu Hỷ Sự 2009, Skin Trade... Ảnh: Wonderland

Hàn Canh và vợ cùng khoe... bụng bầu vượt mặt, bức ảnh độc lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng Sau khi Hàn Canh thông báo mình và vợ chuẩn bị đón con đầu lòng, nhiều người hâm mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi.

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