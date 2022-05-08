Hàn Canh và vợ cùng khoe... bụng bầu vượt mặt, bức ảnh độc lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Sao quốc tế 08/05/2022 23:51

Sau khi Hàn Canh thông báo mình và vợ chuẩn bị đón con đầu lòng, nhiều người hâm mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi.

Ngày 8/5 vừa qua, cặp vợ chồng Hàn Canh (cựu thành viên Super Junior) và nữ diễn viên Lư Tĩnh San đã thông báo rằng cả hai chuẩn bị đón con đầu lòng. Theo đó, nam ca sĩ đăng tải một bức ảnh kèm theo chú thích: "Chúng tôi đều mang thai rồi”.

Hàn Canh và vợ cùng khoe... bụng bầu vượt mặt, bức ảnh độc lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 1
Cặp vợ chồng Hàn Canh và Lư Tĩnh San cùng khoe bụng bầu - Ảnh: Internet

Trong ảnh, cặp đôi đều diện sơ mi trắng và khoe... bụng bầu. Tuy nhiên, chỉ có bụng của Lư Tĩnh San là thật còn của ông xã cô thì là đồ "pha ke". Trong khuôn mặt của cặp đôi ánh lên sự hạnh phúc tràn đầy, nhiều người cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi.

Hàn Canh và Lư Tĩnh San quen biết nhau trong một lần tham dự lễ trao giải Kim Kê 2017 và công khai hẹn hò vào ngày 9/2/2018 - đúng ngày sinh nhật của cựu thành viên Super Junior. Ngày 31/12/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại New Zealand trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Hàn Canh và vợ cùng khoe... bụng bầu vượt mặt, bức ảnh độc lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 2
Hàn Canh và Lư Tĩnh San kết hôn vào ngày 31/12/2019 - Ảnh: Internet

Từ năm 2005, Hàn Canh hoạt động tại Hàn Quốc trong nhóm nhạc Super Junior với nghệ danh Hankyung, nhưng rời đi vào năm 2009 vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý. Sau khi về Trung Quốc, nam ca sĩ gặt hái nhiều thành tựu trong cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh.

Về phần Lư Tĩnh San, nữ diễn viên sinh năm 1985 tại Hong Kong và mang hai dòng máu Mỹ – Trung, cô còn có tên khác là Celina Jade. Khán giả biết đến cô qua vai diễn trong tác phẩm Chiến Lang 2.

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Từ khóa:   Hàn Canh cựu thành viên Super Junior Lư Tĩnh San sao Hoa ngữ sao châu Á

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