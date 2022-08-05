'Biểu tượng gợi cảm Hong Kong' Trương Văn Từ chật vật mưu sinh ở tuổi 51

Tưởng rằng sự nghiệp sẽ khởi sắc hơn khi chuyển sang đại lục, Trương Văn Từ giờ đây phải chật vật kiếm sống nơi đất khách quê người ở tuổi 51.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với HK01, Trương Văn Từ đã chia sẻ về những khó khăn mà cô gặp phải trong thời gian qua. Từ năm ngoái, nữ diễn viên vì muốn tăng cơ hội diễn xuất nên đã chuyển đến Thượng Hải để sinh sống, tuy nhiên cô lại phải mưu sinh bằng việc livestream bán hàng vì không có nhiều lời mời đóng phim. Trương Văn Từ livétream bán hàng tại đại lục - Ảnh: Internet Thời gian đầu thử sức với việc kinh doanh online, Trương Văn Từ chưa sõi tiếng phổ thông đại lục nên giao tiếp hạn chế và kỹ năng bán hàng cũng kém dẫn đến việc chỉ có vài trăm người theo dõi. Không những vậy, nhiều người còn chế nhạo cách phát âm của nữ minh tinh, chê bai cô hết lời khiến cô bật khóc nức nở. Dẫu vậy, thu nhập từ nghề này không hề cao, Trương Văn Từ vẫn phải sống khá chật vật.

Đầu năm 2022, Trương Văn Từ đã kết thúc hợp đồng với công ty quản lý ở Thượng Hải rồi về Hong Kong cùng gia đình đón Tết. Cách đây ít lâu, cô chuyển đến Quảng Châu rồi ký hợp đồng với một công ty khác, nữ diễn viên vẫn ở nhà thuê và tiếp tục livestream bán hàng. Nhiều lần nữ diễn viên bật khóc vì những bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Tuy thời gian đầu phải đối mặt với không ít khó khăn, Trương Văn Từ cảm thấy chính điều này khiến cô mạnh mẽ và độc lập hơn nữa: “Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, không quan trọng là có 100 người hay 10.000 người theo dõi tôi, tôi biết ơn khi vẫn có cơ hội làm việc”.

Ngoài 50, Trương Văn Từ vẫn còn độc thân, cũng chính điều này khiến cô nhận về nhiều bình luận chế giễu của dân cư mạng. Dù đã quen với những ý kiến tiêu cực về mình nhưng nữ diễn viên cũng thừa nhận nhiều lúc cô buồn lòng, suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhan sắc quyến rũ thuở xuân thì của Trương Văn Từ - Ảnh: Internet Dẫu vậy, Trương Văn Từ vẫn có quan điểm rõ ràng về hôn nhân, cô xem chuyện kết hôn là chuyện quan trọng, nhưng không phải là mục tiêu mà mọi người phụ nữ đều hướng đến. "Phụ nữ ngoài 50 mà chưa kết hôn thì đã sao?" - Trương Văn Từ khẳng định cô sẽ không lấy chồng chỉ vì bị chê là "quá lứa lỡ thì".

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