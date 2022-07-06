Bánh mì làm từ cải bó xôi - vị thơm bùi, mềm xốp

Nhồi bột với nước ép cải bó xôi, bánh mì nướng ra màu đẹp mắt, ăn vào thơm bùi, nhẫn nhẫn
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SPINACH BREAD - BÁNH MÌ CẢI BÓ XÔI
Nguyên liệu:
- 300gr bột mì số 13
- 3gr men
- 35gr đường
- 1 quả trứng
- 3gr muối
- 35gr bơ
- 150gr sữa tươi không đường
- 50gr cải bó xôi
Cách làm:
- Cải bó xôi xay nhuyễn cùng sữa tươi
- Trộn tất cả các nguyên liệu trừ bơ, nhồi tới khi bột thu thành 1 khối mịn
- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo được màng mỏng
- Ủ lần 1 tầm khoảng 60 phút
- Lấy bột ra ấn xẹp bột và tạo hình tùy ý
- Ủ lần 2 trong 45-60 phút
- Làm nóng lò nướng ở 160 độ trong 15 phút
- Cho bánh vào nướng tầm 30 phút, quan sát bánh ngả vàng nhưng vẫn giữ được màu xanh là được
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm