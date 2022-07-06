Bánh mì làm từ cải bó xôi - vị thơm bùi, mềm xốp

Món ngon mỗi ngày 06/07/2022 09:00

Nhồi bột với nước ép cải bó xôi, bánh mì nướng ra màu đẹp mắt, ăn vào thơm bùi, nhẫn nhẫn

SPINACH BREAD - BÁNH MÌ CẢI BÓ XÔI

Bánh mì làm từ cải bó xôi - vị thơm bùi, mềm xốp - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bột mì số 13
  • 3gr men
  • 35gr đường
  • 1 quả trứng
  • 3gr muối
  • 35gr bơ
  • 150gr sữa tươi không đường
  • 50gr cải bó xôi

Cách làm:

- Cải bó xôi xay nhuyễn cùng sữa tươi

- Trộn tất cả các nguyên liệu trừ bơ, nhồi tới khi bột thu thành 1 khối mịn

- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo được màng mỏng 

- Ủ lần 1 tầm khoảng 60 phút

- Lấy bột ra ấn xẹp bột và tạo hình tùy ý

- Ủ lần 2 trong 45-60 phút

- Làm nóng lò nướng ở 160 độ trong 15 phút

- Cho bánh vào nướng tầm 30 phút, quan sát bánh ngả vàng nhưng vẫn giữ được màu xanh là được

 

Bánh mì làm từ cải bó xôi - vị thơm bùi, mềm xốp - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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