Bánh mì làm từ cải bó xôi - vị thơm bùi, mềm xốp

Nhồi bột với nước ép cải bó xôi, bánh mì nướng ra màu đẹp mắt, ăn vào thơm bùi, nhẫn nhẫn

SPINACH BREAD - BÁNH MÌ CẢI BÓ XÔI

Nguyên liệu:

300gr bột mì số 13

3gr men

35gr đường

1 quả trứng

3gr muối

35gr bơ

150gr sữa tươi không đường

50gr cải bó xôi

Cách làm:

- Cải bó xôi xay nhuyễn cùng sữa tươi

- Trộn tất cả các nguyên liệu trừ bơ, nhồi tới khi bột thu thành 1 khối mịn

- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo được màng mỏng

- Ủ lần 1 tầm khoảng 60 phút

- Lấy bột ra ấn xẹp bột và tạo hình tùy ý

- Ủ lần 2 trong 45-60 phút

- Làm nóng lò nướng ở 160 độ trong 15 phút

- Cho bánh vào nướng tầm 30 phút, quan sát bánh ngả vàng nhưng vẫn giữ được màu xanh là được

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

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