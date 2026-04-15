8 năm không một đồng nuôi con, chồng cũ vừa nằm xuống tôi bỗng nhận tiền đều đặn, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 15/04/2026 14:15

Tôi một mình nuôi con, chẳng thèm trách móc đòi hỏi gì chồng cũ. Đã ly hôn rồi thì chỉ có con cái là khổ. Anh ta nghĩ được cho con thì tốt, còn không thì có ép cũng chẳng được. Tôi đi làm cũng kiếm được tiền để nuôi con, càng không cần phải xin vài đồng chu cấp của chồng cũ.

Tôi ly hôn chồng đã 8 năm, vì chồng ngoại tình. Sau ngày ly hôn, chồng cũ cưới luôn nhân tình về làm vợ. Cũng từ ngày đó, chồng cũ một lần cũng không đến thăm con, tiền chu cấp càng không có.

Tôi một mình nuôi con, chẳng thèm trách móc đòi hỏi gì chồng cũ. Đã ly hôn rồi thì chỉ có con cái là khổ. Anh ta nghĩ được cho con thì tốt, còn không thì có ép cũng chẳng được. Tôi đi làm cũng kiếm được tiền để nuôi con, càng không cần phải xin vài đồng chu cấp của chồng cũ.

 

 

Sau 8 năm ly hôn, tôi bất ngờ nghe tin chồng cũ qua đời vì bệnh nặng. Nhưng anh ta cũng là cha của con tôi, tôi vẫn đưa con đến thắp cho anh ta nén nhang. Chuyện chồng cũ qua đời không làm cuộc sống của mẹ con tôi bị ảnh hưởng. Chỉ có một chuyện lạ là từ sau khi anh ta mất, tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu với nội dung là tiền chu cấp nuôi con.

Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

Tôi thấy kì lạ nên gọi hỏi bố mẹ chồng cũ thì họ nói cũng không hề biết. Tôi đành tìm đến nhà vợ mới của chồng cũ. Đến khi nghe cô ta trả lời, tôi không khỏi bất ngờ.

Số tiền kia là do cô ta chuyển cho tôi, cô ta còn nói đó là di nguyện trước khi mất của chồng. Chồng cũ trước khi mất đã hối hận vì sống vô trách nhiệm với con suốt 8 năm qua. Anh ta thấy có lỗi nên muốn sau khi mình ra đi có thể bù đắp cho con. Vì thế, vợ mới của anh ta sẽ đều đặn gửi tiền cho tôi đến khi con tôi đủ 18 tuổi. Số tiền này nằm trong số tiền tiết kiệm 4 tỷ của anh ta trong ngân hàng. Đến khi con tôi 18 tuổi thì cô ta mới được toàn quyền dùng số tiền tiết kiệm này.

Vợ mới của chồng cũ cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp tôi. Đều là vì lời hứa với chồng đã mất nên cô ta mới phải gửi tiền cho tôi. Tôi ra về chỉ thấy nực cười chua chát. Khi còn sống, chồng cũ tiền bạc không thiếu nhưng chưa một lần mua cho con thứ gì đàng hoàng, nuôi con vài triệu cũng tiếc. Giờ khi anh ta mất rồi lại muốn vợ gửi tiền cho con mình. Anh ta làm vậy chỉ để giảm bớt nỗi ân hận tội lỗi của mình, chứ làm gì biết yêu thương con.

Giờ tôi có nên nhận số tiền này không?

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Ngày ra tòa, tôi dắt theo người đàn ông quyền lực khiến cả nhà chồng "đứng hình", chồng cũ lập tức run rẩy xin rút đơn

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, đổi đời giàu to

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Chung Lệ Đề gào thét đòi bỏ 'chồng kém 12 tuổi': 'Tôi muốn ly hôn!'

Chung Lệ Đề gào thét đòi bỏ 'chồng kém 12 tuổi': 'Tôi muốn ly hôn!'

Sao quốc tế 33 phút trước
Sau khi nữ nhân viên bơm đầy bình xăng, tài xế xe Audi không trả tiền mà lập tức lái xe bỏ chạy

Sau khi nữ nhân viên bơm đầy bình xăng, tài xế xe Audi không trả tiền mà lập tức lái xe bỏ chạy

Video 35 phút trước
Hy hữu: Gắp 3 bàn chải dài gần 20cm khỏi dạ dày nam thanh niên

Hy hữu: Gắp 3 bàn chải dài gần 20cm khỏi dạ dày nam thanh niên

Sức khỏe 42 phút trước
Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

Sao quốc tế 53 phút trước
Vừa bước qua ngày 1/3 âm lịch, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vận khí cực thịnh, vươn tới giàu sang, tiền của rủng rỉnh

Vừa bước qua ngày 1/3 âm lịch, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vận khí cực thịnh, vươn tới giàu sang, tiền của rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 16/4/2026, 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 16/4/2026, 3 con giáp công việc 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc vào nhà không ngớt, giàu có trong tầm tay

Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 16/4/2026, 3 con giáp công việc 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc vào nhà không ngớt, giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thấy bố chồng lén mua hoa về cắm, tôi tò mò đẩy cửa vào rồi "ngã quỵ" thấy người đang ngồi cạnh ông

Thấy bố chồng lén mua hoa về cắm, tôi tò mò đẩy cửa vào rồi "ngã quỵ" thấy người đang ngồi cạnh ông

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi phát biểu về thành tích của bộ phim 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách gây tranh cãi khi phát biểu về thành tích của bộ phim 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 7 loại mỹ phẩm của Nhật Bản

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 15/4/2026: Lao dốc gần 8%, trong nước ở mức thấp

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

NÓNG: Danh tính nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường phố Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Thấy anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "ngã quỵ"

Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về mang theo hộp vàng ròng, vừa nghe anh thốt ra một câu, tôi ngã quỵ

Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về mang theo hộp vàng ròng, vừa nghe anh thốt ra một câu, tôi ngã quỵ

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố khẩn khoản muốn gặp lần cuối lại là một bí mật ông giấu kín suốt 30 năm

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ bố khẩn khoản muốn gặp lần cuối lại là một bí mật ông giấu kín suốt 30 năm

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

Hàng xóm báo có bóng người lù lù trước cửa mỗi đêm, tôi lén lắp camera rồi "ngã quỵ" khi nhìn vào màn hình

2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp, tôi "sốc ngất" khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa trẻ

2 năm sau ly hôn, chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp, tôi "sốc ngất" khi biết danh tính thực sự của mẹ đứa trẻ

Định gây bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm không báo trước, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ

Định gây bất ngờ cho bạn trai bằng chuyến thăm không báo trước, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng phụ nữ lạ trong phòng ngủ