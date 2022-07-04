Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã!

Thịt ngan ướp vừa vị, cháy với tỏi thơm nức, dai dai xen lẫn vị nồng của tỏi
- Cuối tuần mẹ làm chuối chiên béo ngậy, ngoài giòn trong mềm - Ăn vào thời tiết mát mẻ siêu đã!
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NGAN CHÁY TỎI
Nguyên liệu:
- 1/2 con ngan
- Gừng, rượu trắng
- Gia vị ướp: dầu hào, ớt băm, tỏi băm, gừng băm, nước tương, đường, muối, tiêu, rượu trắng
- Nước chấm: nước mắm, tỏi, ớt, tương ớt, đường, chanh
- 3-4 tép tỏi
- Ăn kèm: bún, rau sống
Cách làm:
- Sơ chế thịt ngan:
- Ngan làm sạch, chặt đô
- Rửa sạch ngan với chút rượu trắng và gừng cho bớt hôi.
- Chặt ngan thành từng miếng vừa ăn.
- Ướp thịt:
- Ướp thịt với 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng ớt băm nhỏ, 2 muỗng tỏi băm, 1 muỗng gừng băm, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng muối, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng rượu trắng
- Ướp thịt ngan trong khoảng 60-90 phút
- Làm tỏi chiên giòn:
- Tỏi thái lát mỏng.
- Cho tỏi vào chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi tỏi vàng đều là vớt ra
- Làm ngan cháy tỏi:
- Cho thịt ngan vào nồi chiên không dầu, quét một lớp dầu chiên tỏi, set 180 độ trong 15 phút
- Sau 15 phút bỏ ra lật thịt rồi cho một ít tỏi chiên lúc nãy vào nướng tiếp thêm 3-5 phút nữa là được.
- Bày thịt ra đĩa, rắc tỏi chiên giòn lên trên.
- Làm nước chấm:
- Pha và nếm lại cho vừa vị: 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1.5 trái chanh, 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng tỏi băm, 1 muỗng ớt băm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên