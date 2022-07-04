Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã!

Thịt ngan ướp vừa vị, cháy với tỏi thơm nức, dai dai xen lẫn vị nồng của tỏi

NGAN CHÁY TỎI

Nguyên liệu:

1/2 con ngan

Gừng, rượu trắng

Gia vị ướp: dầu hào, ớt băm, tỏi băm, gừng băm, nước tương, đường, muối, tiêu, rượu trắng

dầu hào, ớt băm, tỏi băm, gừng băm, nước tương, đường, muối, tiêu, rượu trắng Nước chấm: nước mắm, tỏi, ớt, tương ớt, đường, chanh

nước mắm, tỏi, ớt, tương ớt, đường, chanh 3-4 tép tỏi

Ăn kèm: bún, rau sống

Cách làm:



Sơ chế thịt ngan:

- Ngan làm sạch, chặt đô

- Rửa sạch ngan với chút rượu trắng và gừng cho bớt hôi.

- Chặt ngan thành từng miếng vừa ăn.

Ướp thịt:

- Ướp thịt với 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng ớt băm nhỏ, 2 muỗng tỏi băm, 1 muỗng gừng băm, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng muối, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng rượu trắng

- Ướp thịt ngan trong khoảng 60-90 phút

Làm tỏi chiên giòn:

- Tỏi thái lát mỏng.

- Cho tỏi vào chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi tỏi vàng đều là vớt ra

Làm ngan cháy tỏi:

- Cho thịt ngan vào nồi chiên không dầu, quét một lớp dầu chiên tỏi, set 180 độ trong 15 phút

- Sau 15 phút bỏ ra lật thịt rồi cho một ít tỏi chiên lúc nãy vào nướng tiếp thêm 3-5 phút nữa là được.

- Bày thịt ra đĩa, rắc tỏi chiên giòn lên trên.

Làm nước chấm:

- Pha và nếm lại cho vừa vị: 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1.5 trái chanh, 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng tỏi băm, 1 muỗng ớt băm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-chay-toi-lam-mon-nhau-lai-rai-sieu-da-480459.html