Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 14:30

Thịt ngan ướp vừa vị, cháy với tỏi thơm nức, dai dai xen lẫn vị nồng của tỏi

NGAN CHÁY TỎI

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Nguyên liệu:

  • 1/2 con ngan
  • Gừng, rượu trắng
  • Gia vị ướp: dầu hào, ớt băm, tỏi băm, gừng băm, nước tương, đường, muối, tiêu, rượu trắng
  • Nước chấm: nước mắm, tỏi, ớt, tương ớt, đường, chanh
  • 3-4 tép tỏi
  • Ăn kèm: bún, rau sống
Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Sơ chế thịt ngan:

- Ngan làm sạch, chặt đô

- Rửa sạch ngan với chút rượu trắng và gừng cho bớt hôi.

- Chặt ngan thành từng miếng vừa ăn.

  • Ướp thịt:

- Ướp thịt với 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng ớt băm nhỏ, 2 muỗng tỏi băm, 1 muỗng gừng băm, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng muối, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng rượu trắng 

 

Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã! - Ảnh 3

 

- Ướp thịt ngan trong khoảng 60-90 phút

  • Làm tỏi chiên giòn:

- Tỏi thái lát mỏng.

- Cho tỏi vào chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi tỏi vàng đều là vớt ra 

 

Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã! - Ảnh 4

- Cho thịt ngan vào nồi chiên không dầu, quét một lớp dầu chiên tỏi, set 180 độ trong 15 phút

 

Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã! - Ảnh 5

 

- Sau 15 phút bỏ ra lật thịt rồi cho một ít tỏi chiên lúc nãy vào nướng tiếp thêm 3-5 phút nữa là được.

- Bày thịt ra đĩa, rắc tỏi chiên giòn lên trên.

  • Làm nước chấm:

- Pha và nếm lại cho vừa vị: 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1.5 trái chanh, 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng tỏi băm, 1 muỗng ớt băm.

 

Ngan cháy tỏi làm món nhậu lai rai siêu đã! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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