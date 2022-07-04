Bánh hẹ chiên vàng - thưởng thức món ăn vặt Trung Quốc ngay thôi!

Làm bánh hẹ giòn thơm, nhân hẹ hòa cùng thịt băm siêu đã
- Khoai lang kén giòn rụm - ngọt béo, dẻo dẻo thơm thơm cuối tuần ăn chơi thật đã
- Gà nướng xốt siêu thơm - nhâm nhi, lai rai xế chiều thôi!
BÁNH HẸ
Nguyên liệu:
- 150gr bột gạo + 50gr bột năng
- 100gr hẹ + 100gr thịt heo xay
- 1 muỗng canh hành tím băm + 1 muỗng canh cà rốt băm nhỏ
Cách làm:
- Cho bột gạo và bột năng vào tô, nêm 1/2 muỗng cafe muối, trộn đều. Sau đó dùng 150ml nước sôi đổ từ từ vào và trộn đều
- Sau đó thì nhồi bột thành khối. Dùng màng bọc thực phẩm đậy lại và ủ 15 phút
- Hẹ cắt nhỏ, cho vào tô lớn. Cho thịt xay, hành tím băm, cà rốt, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe đường vào, trộn đều với hẹ.
- Chia bột thành các phần bằng nhau rồi cán dẹp tùy ý
- Cho nhân vào miếng bột đã cán, gói nhân lại, rồi vo viên ch đều. Gói cho đến khi hết bột.
- Cho bánh vào nồi hấp, nhớ lót giấy nến để tránh bị dính. Hấp trong 20 phút
- Pha nước chấm: 1 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh giấm, tỏi băm, ớt
- Bánh chín thì lấy ra chiên vàng 2 mặt và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Linh Nguyen