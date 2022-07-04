Bánh hẹ chiên vàng - thưởng thức món ăn vặt Trung Quốc ngay thôi!

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 09:28

Làm bánh hẹ giòn thơm, nhân hẹ hòa cùng thịt băm siêu đã

BÁNH HẸ

Bánh hẹ chiên vàng - thưởng thức món ăn vặt Trung Quốc ngay thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr bột gạo + 50gr bột năng
  • 100gr hẹ + 100gr thịt heo xay
  • 1 muỗng canh hành tím băm + 1 muỗng canh cà rốt băm nhỏ

Cách làm:

- Cho bột gạo và bột năng vào tô, nêm 1/2 muỗng cafe muối, trộn đều. Sau đó dùng 150ml nước sôi đổ từ từ vào và trộn đều

- Sau đó thì nhồi bột thành khối. Dùng màng bọc thực phẩm đậy lại và ủ 15 phút

- Hẹ cắt nhỏ, cho vào tô lớn. Cho thịt xay, hành tím băm, cà rốt, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe đường vào, trộn đều với hẹ.

- Chia bột thành các phần bằng nhau rồi cán dẹp tùy ý

- Cho nhân vào miếng bột đã cán, gói nhân lại, rồi vo viên ch đều. Gói cho đến khi hết bột.

- Cho bánh vào nồi hấp, nhớ lót giấy nến để tránh bị dính. Hấp trong 20 phút

 

Bánh hẹ chiên vàng - thưởng thức món ăn vặt Trung Quốc ngay thôi! - Ảnh 2

  • Pha nước chấm: 1 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh giấm, tỏi băm, ớt 

- Bánh chín thì lấy ra chiên vàng 2 mặt và thưởng thức thôi

 

Bánh hẹ chiên vàng - thưởng thức món ăn vặt Trung Quốc ngay thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Linh Nguyen

Xôi chim bồ câu và bồ câu nướng chẩm chéo - Đãi gia đình món ngon ngày cuối tuần thật đã

Xôi chim bồ câu và bồ câu nướng chẩm chéo - Đãi gia đình món ngon ngày cuối tuần thật đã

Bồ câu ướp với gia vị chẩm chéo, nướng lên thơm phức. Xôi nấu cùng nước cốt dừa, dẻo thơ,, béo ngậy

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon món bánh mặn ngon món ăn từ Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ