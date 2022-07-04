Món ngon bữa sáng: Chuối hấp cốt dừa - Món ăn dân dã miền Tây quê hương ai thử một lần cũng nghiền

- 10 quả chuối thái lát mỏng cho vào hỗn hợp bột;

- Cho hỗn hợp 2 chén bột năng + 1 chén bột mì + 1 chén nước + 1 chén nước cốt dừa + 4 muỗng đường + 1/2 muỗng muối. Sau đó pha hỗn hợp cho tan hết bột và gia vị.

- Bóp cho chuối nát chung với bột

Hấp chuối:

- Tha dầu xung quanh khay hấp bánh;

- Cho hỗn hợp bột vào khay;

- Hấp cách thuỷ với lửa nhỏ trong vòng 30 phút.

Làm nước cốt:

- Cho nước cốt dừa + 1 hộp sữa tươi có đường vào nồi đun sôi;

- Nêm 2 muỗng đường + 1 muỗng muối. Tuỳ theo khẩu vị có thể nêm cho vừa miệng.

- Pha 1/2 muỗng cafe bột năng vào nữa chén nước;

- Hạ lửa nhỏ cho hỗn hợp bột năng vừa pha vào nước cốt dừa để cho nước cốt sánh lại.

- Tắt bếp cho hành vào.

Để bánh cho thiệt nguội và cho ra đĩa và ăn thôi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi