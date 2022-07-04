Món ngon bữa sáng: Chuối hấp cốt dừa - Món ăn dân dã miền Tây quê hương ai thử một lần cũng nghiền

Món ngon mỗi ngày 04/07/2022 05:27

Chuối hấp thơm béo, nước cốt dừa ngậy. Ăn kèm với mỡ hành thơm thơm, tạo nên hương vị tuyệt vời

CHUỐI HẤP NƯỚC CỐT DỪA

Món ngon bữa sáng: Chuối hấp cốt dừa - Món ăn dân dã miền Tây quê hương ai thử một lần cũng nghiền - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 trái chuối xiêm chín
  • 2 chén bột năng
  • 1 chén bột mì
  • 400ml nước cốt dừa
  • Sữa tươi có đường
  • Muối, đường

Cách làm:

  •  Pha bột:

- Cho hỗn hợp 2 chén bột năng + 1 chén bột mì + 1 chén nước + 1 chén nước cốt dừa + 4 muỗng đường + 1/2 muỗng muối. Sau đó pha hỗn hợp cho tan hết bột và gia vị.

- 10 quả chuối thái lát mỏng cho vào hỗn hợp bột;

- Bóp cho chuối nát chung với bột

  • Hấp chuối:

- Tha dầu xung quanh khay hấp bánh;

- Cho hỗn hợp bột vào khay;

- Hấp cách thuỷ với lửa nhỏ trong vòng 30 phút.

  • Làm nước cốt:

- Cho nước cốt dừa + 1 hộp sữa tươi có đường vào nồi đun sôi;

- Nêm 2 muỗng đường + 1 muỗng muối. Tuỳ theo khẩu vị có thể nêm cho vừa miệng. 

- Pha 1/2 muỗng cafe bột năng vào nữa chén nước;

- Hạ lửa nhỏ cho hỗn hợp bột năng vừa pha vào nước cốt dừa để cho nước cốt sánh lại.

- Tắt bếp cho hành vào.

  • Để bánh cho thiệt nguội và cho ra đĩa và ăn thôi.

 

Món ngon bữa sáng: Chuối hấp cốt dừa - Món ăn dân dã miền Tây quê hương ai thử một lần cũng nghiền - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi 

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