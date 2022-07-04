Món ngon bữa sáng: Chuối hấp cốt dừa - Món ăn dân dã miền Tây quê hương ai thử một lần cũng nghiền

Chuối hấp thơm béo, nước cốt dừa ngậy. Ăn kèm với mỡ hành thơm thơm, tạo nên hương vị tuyệt vời
- Tiramisu - Sự kết hợp giữa béo ngọt đắng tạo nên vị hòa quyện làm 'tan chảy' con tim bạn!
- Mochi tiramisu - Hòa quyện vị đắng của cacao, mát lạnh của kem thích mê!
CHUỐI HẤP NƯỚC CỐT DỪA
Nguyên liệu:
- 10 trái chuối xiêm chín
- 2 chén bột năng
- 1 chén bột mì
- 400ml nước cốt dừa
- Sữa tươi có đường
- Muối, đường
Cách làm:
- Pha bột:
- Cho hỗn hợp 2 chén bột năng + 1 chén bột mì + 1 chén nước + 1 chén nước cốt dừa + 4 muỗng đường + 1/2 muỗng muối. Sau đó pha hỗn hợp cho tan hết bột và gia vị.
- 10 quả chuối thái lát mỏng cho vào hỗn hợp bột;
- Bóp cho chuối nát chung với bột
- Hấp chuối:
- Tha dầu xung quanh khay hấp bánh;
- Cho hỗn hợp bột vào khay;
- Hấp cách thuỷ với lửa nhỏ trong vòng 30 phút.
- Làm nước cốt:
- Cho nước cốt dừa + 1 hộp sữa tươi có đường vào nồi đun sôi;
- Nêm 2 muỗng đường + 1 muỗng muối. Tuỳ theo khẩu vị có thể nêm cho vừa miệng.
- Pha 1/2 muỗng cafe bột năng vào nữa chén nước;
- Hạ lửa nhỏ cho hỗn hợp bột năng vừa pha vào nước cốt dừa để cho nước cốt sánh lại.
- Tắt bếp cho hành vào.
- Để bánh cho thiệt nguội và cho ra đĩa và ăn thôi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi