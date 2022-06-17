Thêm nguyên liệu bí mật này vào gạo khi nấu cơm, bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả - cơm chín thơm ngon mềm dẻo ai cũng "mê"

Mẹo vặt trong bếp 17/06/2022 06:59

Đừng chỉ nấu cơm với nước, từ nay hãy thử thêm nguyên liệu này vào cơm trắng trở nên thơm ngon lạ

Gạo có chứa thành phần chủ yếu là tinh bột – nguồn cung cấp năng lượng chính và nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Với sự xuất hiện của nồi cơm điện, việc nấu cơm dường như trở thành một công việc không thể dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những sai lầm khi nấu cơm, và cả những bí quyết giúp cơm dẻo ngon hơn mà có thể bạn chưa biết.

Thêm nguyên liệu bí mật này vào gạo khi nấu cơm, bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả - cơm chín thơm ngon mềm dẻo ai cũng 'mê' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thả đá lạnh vào nồi cơm

Nấu cơm là việc nhà nào cũng phải làm mỗi ngày. Nghe thì đơn giản nhưng để có nồi cơm ngon, bạn cũng cần có những bí quyết nhất định. Để có nồi cơm dẻo thơm, thay vì chỉ nấu bằng nước lã thông thường, bạn hãy cho thêm một nguyên liệu đặc biệt. Đó chính là đá lạnh.

Thêm nguyên liệu bí mật này vào gạo khi nấu cơm, bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả - cơm chín thơm ngon mềm dẻo ai cũng 'mê' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vo gạo và đổ vào nồi, bạn thêm một lượng nước thích hợp vào bỏ 2-3 viên đá lạnh vào nấu cùng. Đậy nắp nồi và để trong 15 phút (không cắm điện nồi cơm). Sau khi hết 15 phút, bạn mới cắm điện và bật nồi cơm như bình thường.

Mục đích của việc bỏ đá lạnh vào nồi cơm sẽ giúp trì hoãn thời gian hấp thu nước của gạo, làm tăng độ dẻo của gạo. Bỏ đá lạnh vào gạo cũng giúp tăng lượng axit amin, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt trong hạt gạo, mang đến hương vị thơm ngon hơn.

Nấu cơm cho thêm đá lạnh là một trong những bí quyết mà người Nhật rất hay áp dụng.

Lưu ý, khi cho thêm đá lạnh, bạn nên giảm bớt lượng nước cho vào nồi để tránh tình trạng cơm bị nhão, nát khi nấu chín. Trước khi nấu có thể kiểm tra lượng nước trong nồi xem đã phù hợp chưa, có cần gia giảm không.

Một số bí quyết nấu cơm ngon khác

Ngoài việc thêm đá lạnh vào nồi cơm, bạn cũng có thể tham khảo một số bí quyết nấu cơm ngon khác dưới đây.

Nấu cơm bằng bia

Người Nhật còn cho thêm một ít bia vào nồi để nấu với cơm. Theo họ, cách này sẽ giúp cơm mềm, thơm ngon hơn.

Nấu cơm bằng nước trà

Thêm nguyên liệu bí mật này vào gạo khi nấu cơm, bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả - cơm chín thơm ngon mềm dẻo ai cũng 'mê' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cơm bằng nước trà rất phổ biến ở Nhật. Thay vì nấu bằng nước lã thông thường, họ sẽ cho nước trà vào nấu để tạo thêm màu sắc, mùi vị và tăng dinh dưỡng cho món cơm.

Thêm mật ong vào cơm

Ngoài việc cho đá lạnh, một số người Nhật còn cho cả mật ong vào cơm. Theo họ, mật ong sẽ giúp hạt gạo giữ nước tốt hơn, cơm ngon và dẻo hơn.

Thêm muối và dầu mè vào cơm

Thêm nguyên liệu bí mật này vào gạo khi nấu cơm, bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả - cơm chín thơm ngon mềm dẻo ai cũng 'mê' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể cho một chút muối và vài giọt dầu mè vào trộn cùng gạo rồi nấu thành cơm. Như vậy, cơm sẽ đậm đà, thơm và căng bóng hơn. Nếu không có dầu mè, bạn có thể thay thế bằng dầu ăn, dầu đậu phọng, dầu oliu đều được.

Thêm giấm trắng vào nồi cơm

Thêm nguyên liệu bí mật này vào gạo khi nấu cơm, bạn sẽ phải bất ngờ trước kết quả - cơm chín thơm ngon mềm dẻo ai cũng 'mê' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Để giữ cơm lâu ôi thiu và dậy mùi, người Nhật sẽ cho vài giọt giấm trắng Nhật Bản vào nồi trước khi nấu. Nếu không có loại giấm trắng Nhật Bản, bạn có thể thay thế bằng giấm thường cũng được. Chỉ cần cho vài giọt vào nồi là cơm đã trắng thơm rồi.

 

 

 

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