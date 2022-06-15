Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa

Mẹo vặt trong bếp 15/06/2022 11:54

Nước súc miệng không chỉ dừng ở việc làm sạch răng miệng, thử ngay những mẹo sau để biết thêm nhiều công dụng khác hay ho mà bạn phải tiếc nuối vì không biết sớm hơn.

Làm sạch máy giặt

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Máy giặt lâu ngày thường có mùi hôi do cặn xà phòng và quần áo bẩn tích tụ vào các khe, rất khó vệ sinh. Lúc này, chỉ với một ly nước súc miệng đổ vào máy, bật chế độ giặt ít tốn thời gian nhất rồi khởi động, lồng giặt sạch sẽ, sáng bóng, mùi thơm dễ chịu sẽ làm bạn bất ngờ đấy.

Khử mùi trên quần áo

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi mồ hôi bám trên quần áo gây cảm giác khó chịu, khó đánh bay hoàn toàn, đặc biệt là quần áo thể thao. Để giải quyết tình trạng này, bạn có thể đổ một nắp nước súc miệng vào chung với bột giặt, khiến mùi hôi bị đánh bay nhanh chóng, quần áo thơm hơn với hương bạc hà dễ chịu.

Công dụng của nước súc miệng giúp vệ sinh các chai, lọ trong nhà

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ngại dùng các loại hóa chất tẩy rửa sẽ gây hại cho sức khỏe, thì có thể dùng nước súc miệng cho vào các chai, lọ ngâm chúng qua đêm rồi rửa lại là sạch y như mới.

Giữ quần áo không bị phai màu

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đồ mới rất dễ bị phai màu, khiến chúng trông cũ đi hoặc cũng có thể hỏng các quần áo giặt chung khác do dính màu. Bởi vì trong nước súc miệng chứa hoạt chất giữ màu, việc trộn nước súc miệng vào bột giặt giúp quần áo giữ màu được lâu hơn. Để tăng tính hiệu quả, bạn nên chọn chế độ giặt bằng nước lạnh nhé.

Công dụng của nước súc miệng giúp giữ cho hoa luôn tươi mới

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy dùng 3 – 4 cốc nhỏ nước súc miệng pha vào ½ lít nước để làm nước cắm hoa sẽ giúp cho hoa luôn được tươi mới như vừa mua về.

Làm sạch vết bẩn cứng dầu do dầu ăn

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những vết bẩn do dầu ăn, vết nhớt thường rất khó làm sạch. Để loại bỏ vết bẩn này, bạn chỉ cần lau nhẹ vài lần bằng nước súc miệng, sau đó rửa sạch lại với nước ấm, mùi hôi dầu mỡ cũng biến mất theo.

Vệ sinh mắt kính

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì lau bằng khăn bông hay quần áo, bạn cũng có thể dùng thử nước súc miệng để vệ sinh mắt kính đấy.

Thay thế nước xả vải

Một dung dịch bạn sử dụng thường ngày, nhưng không hề biết thêm những công dụng kỳ diệu có thể tiết kiệm được một khoản lớn trong biệc chăm sóc nhà cửa - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Trong nước súc miệng chứa mùi thơm bạc hà dễ chịu, khả năng diệt khuẩn gây mùi, quan trọng là không kích ứng da. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể dùng nước súc miệng thay thế nước xả vải.

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