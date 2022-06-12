4 mẹo bảo quản thịt được lâu tiết kiệm thời gian đi chợ nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon của miếng thịt không lo thịt mất chất hay hư hỏng

Các bà nội trợ hiện nay thường mua một lượng lớn thịt lợn về và bảo quản trong tủ lạnh, vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa tiện chế biến. Đặc biệt, khi mua được những con lợn ngon, lợn quê, chị em lại càng phải tranh thủ mua nhiều để ăn dần.

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc đối với bữa cơm của người Việt. Từ một nguyên liệu này, bạn có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như luộc, rang, kho, rán...

Thịt mua về cần phải sơ chế rồi mới bỏ vào tủ lạnh.

Tuy nhiên, thịt lợn bảo quản không đúng cách thì dù để tủ lạnh cũng khó có thể duy trì vị tươi ngon. Muốn bảo quản thịt lợn được lâu, chị em hãy tham khảo cách làm dưới đây.

Dùng dao cạo sạch lông còn bám lại trên bì.

Không nên rửa thịt lợn bằng nước vì nước sẽ làm lớp mỡ trên bề mặt thịt bị phá hủy và rút ngắn thời gian bảo quản thịt.

Bạn chỉ cần dùng khăn giấy, khăn vải sạch để lau từng miếng thịt là được, để miếng thịt thật khô ráo.

Những cách bảo quản thịt được lâu

Chia miếng thịt thành các phần nhỏ

Sau khi đã làm sạch thịt, bạn hãy chia thịt thành từng phần vừa đủ ăn cho một bữa. Thịt đã được lau khô, không tiết ra nước nên sẽ rất dễ tách sau khi đông đá.

Đối với phần sườn, bạn có thể chặt sẵn thành những miếng vừa ăn và cũng dùng khăn để thấm thật khô nước.

Lưu ý, trước khi cho thịt vào hộp, bạn phải đảm bảo miếng thịt khô ráo. Có thể dùng khăn giấy/khăn vải để lau khô miếng thịt một lần nữa.

Cho thịt vào hộp, chia thành từng loại khác nhau. Ví dụ thịt ba chỉ sẽ để ở hộp riêng, thịt thăn sẽ để ở hộp riêng... Như vậy sẽ thuận tiện cho lúc chế biến.

Với thịt băm, bạn cũng chia nhỏ thành từng phần đủ dùng cho một bữa vào bỏ vào từng hộp nhỏ.

Để chắc chắn các miếng thịt không dính vào nhau, bạn có thể dùng lá chuối đặt giữa các miếng thịt hoặc dùng màng bọc thực phẩm để gói miếng thịt lại rồi mới cho vào hộp.

Sau đó, đậy kín nắp hộp và bỏ vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản.

Khi cần dùng, bạn chỉ cần lấy một miếng thịt ra để rã đông là được.

Bảo quản thịt bằng dầu ăn

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cách trên, bạn có thể sử dụng cách dưới đây để giữ cho miếng thịt tươi ngon trong thời gian bảo quản bằng tủ lạnh.

Thịt mua về cũng lau sạch và thấm khô nước.

Dùng cọ quét một lớp rượu trắng lên miếng thịt. Bước này giúp khử trùng thịt lợn.

Sau đó, dùng cọ quét một lớp dầu ăn lên bề mặt thịt. Dầu ăn sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ miếng thịt, giữ lại độ ẩm và dinh dưỡng.

Sau khi đã sơ chế xong, hãy gói miếng thịt vào trong màng bọc thực phẩm.

Gói thịt trong giấy bạc. Giấy bạc sẽ ngăn cách miếng thịt với hơi lạnh trong tủ và giữ cho thịt không bị khô cứng.

Cuối cùng, cho thịt vào trong ngăn đá tủ lạnh là được.

Bọc thịt kỹ trước khi cho vào tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên dùng túi nilong hoặc màng bọc thực phẩm gói thật kín những miếng thịt trước khi đặt chúng trong tủ lạnh.

Những lớp nilong hay màng bọc thực phẩm giúp tạo nên lớp ngăn cách giữa thịt với môi trường bên ngoài làm hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn. Đồng thời việc bọc kín như vậy giúp đá không bám quá nhiều trên thịt, giữ được chất thịt tươi ngon.

Nếu đặt thịt trong ngăn đá bạn nên bọc thêm nhiều lớp hơn một chút, giúp thịt không bị đông cứng quá mức mà vẫn giữ được phần nước trong thịt, thịt giữ được màu sắc và hương vị ban đầu.

Hút chân không trước khi cho vào tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng máy hút chân không là một trong những giải pháp hàng đầu bảo quản thực phẩm và ngăn chặn vi khuẩn. Phương pháp này không chỉ giúp giữ được chất dinh dưỡng, độ tươi ngon của thực phẩm mà còn tránh hiện tượng lây nhiễm chéo vi khuẩn hay các mùi khó chịu trong tủ lạnh.

Đồng thời, sử dụng máy hút chân không trong bảo quản thực phẩm cũng giúp tăng thời gian bảo quản từ 2 – 10 lần so với thông thường. Với những gia đình không có máy hút chân không bạn có thể bọc kĩ thực phẩm bằng túi nilon hoặc màng bọc thực phẩm. Tuy nhiên, sử dụng máy hút chân không có tác dụng kéo dài thời gian bảo quản và ngăn chặn vi khuẩn tốt hơn.