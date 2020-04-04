Mách bạn cách khiến muỗi chết cả đàn chỉ với một lon bia và bột giặt, hãy áp dụng ngay

Mẹo vặt trong bếp 04/04/2020 05:00

Thay vì dùng bình xịt côn trùng vừa độc hại lại có mùi hôi khó chịu bạn hãy áp dụng cách đuổi muỗi bằng bia và bột giặt, cộng thêm nguyên liệu quen thuộc sau.

Chỉ cần thử cách đuổi muỗi này nhà bạn sẽ chẳng còn bóng dáng của con muỗi nào, vừa an toàn cho sức khỏe của cả gia đình, nhất là trẻ nhỏ, lại cực tiết kiệm.

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Với cách đuổi muỗi này bạn chẳng cần dùng đến hóa chất độc hại nào - Ảnh minh họa: Internet

Muỗi là loài côn trùng hút máu, khi muỗi đốt bạn không chỉ bị sưng tấy, khó chịu mà còn có nguy cơ bị sốt xuất huyết. Thay vì dùng nhang đuổi muỗi, bình xịt côn trùng và vợt bắt muỗi sao bạn không thử cách làm bẫy bắt muỗi vô cùng đơn giản này. Vừa an toàn với trẻ nhỏ lại chẳng hề tốn kém, chỉ vài phút đã làm được ngay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bia (có thể là bia uống dở).

- 1 chai nhựa (bạn có thể tận dụng chai nước giải khát hoặc chai nước khoáng đều được).

- Vài thìa đường.

- Vài thìa bột giặt.

Cách làm bẫy muỗi cực đơn giản

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Tận dụng chai nhựa đã bỏ đi để làm bẫy muỗi - Ảnh minh họa: Internet

- Đầu tiên, bạn dùng dao cắt 1/3 chai ở phần cổ chai, phần đáy chai là 2/3 chiều dài chai.

- Cho bia vào phần đáy chai, sao cho bia chiếm 1/3 dung tích của chai là được.

- Kế đến, cho vài thìa đường, vài thìa bột giặt hoặc nước giặt vào, dùng đũa khuấy đều. Đường sẽ giúp thu hút muỗi, để muỗi rơi vào bên trong chiếc bẫy tự chế này và bị tiêu diệt dễ dàng.

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Khuấy đều để đường và bột giặt tan - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn lật ngược phần nắp chai xuống, đặt lên phần đáy chai là xong.

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Phần cổ bình sẽ như cái phễu dẫn dụ muỗi, một khi đã rơi vào bẫy sẽ không thoát được - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần mang bẫy muỗi này đặt ở những nơi thường có nhiều muỗi như gầm giường, góc nhà bếp thì sáng hôm sau ngủ dậy bạn sẽ há hốc mồm khi thấy muỗi chết cả đàn. 

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Muỗi sẽ chết cả đàn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với mẹo đuổi muỗi hay này nhé!

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