Luộc gà xong chớ vội ăn ngay, hãy làm thêm bước này để da giòn thịt chắc, chặt không bị nát

Luộc thịt gà tưởng là một việc đơn giản nhưng thực tế lại không phải như thế. Muốn thịt gà giòn chắc, thịt trắng tinh bạn đừng bỏ qua mẹo luộc gà ngon này.

Với mẹo luộc gà ngon vô cùng đơn giản này, bạn sẽ có ngay đĩa gà luộc vàng ươm với phần da giòn giòn, thịt chắc và ngọt, khi chặt chẳng lo bị nát. Dám chắc, mẹ chồng dù khó tính đến mấy cũng phải khen con dâu đảm.

Mẹo luộc gà ngon này sẽ cho bạn phần gà với da giòn thịt chắc - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 con gà khoảng 1,7 – 2kg.

- Vài mẩu gừng.

- Muối.

Cách luộc gà ngon

- Gà sau khi làm sạch bạn dùng muối và gừng đập dập chà xát bên ngoài để khử sạch mùi hôi khó chịu. Rửa lại với nước nhiều lần.

- Bắc nồi nước lên bếp rồi đun sôi với lửa lớn. Khi nước sôi, bạn tắt lửa rồi nhúng con gà vào nồi nước trong 30 giây rồi nhấc ra, cứ nhúng và gà nhấc ra như thế trong 3 lần.

Luộc gà với lửa vừa để gà chín đều - Ảnh minh họa: Internet

- Cho gà vào một cái nồi khác, cho thêm chút muối, nước vào luộc gà. Khi nước sôi, bạn vặn nhỏ lửa tiếp tục luộc gà trong khoảng 10 phút. Nếu dùng đũa xiên thử thấy không có máu hồng chảy ra thì gà đã chín.

- Vớt gà ra khỏi nồi, cho ngay vào ngâm trong thau nước đá trong 5 phút rồi mới vớt ra, để ráo và tiến hành chặt gà.

Nước đá lạnh sẽ khiến da và các cơ của gà co lại, giúp da gà giòn giòn và thịt gà chắc, không bị bở. Nhờ thế, khi chặt thịt gà không bị nát, giúp bạn có món gà luộc đẹp mắt, thơm ngon đến khó cưỡng.

Thịt gà luộc vàng đẹp, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ cần xếp thịt gà ra đĩa, chấm kèm với muối tiêu chanh thì bạn đã có món ngon với thịt gà hấp dẫn bất ngờ.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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