Thấy cà rốt có 4 dấu hiệu này dù rẻ đến mấy cũng đừng dại mua

Mẹo vặt trong bếp 02/04/2020 17:58

Chỉ cần thuộc lòng mẹo chọn cà rốt dưới đây bạn sẽ không mua phải cà rốt đã để lâu ngày, kém ngon và bị ngâm hóa chất.

Cà rốt là thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thế. Không chỉ chế biến các món ăn, đây còn là loại nước ép khá ngon miệng. Thế nhưng, nếu gặp 4 loại cà rốt này bạn chớ dại chọn mua kẻo rước họa vào người, tiền mất tật mang.

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Bạn không nên mua cà rốt gọt sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những mẹo chọn cà rốt tươi ngon, an toàn, chị em hãy dắt túi ngay.

Cà rốt gọt sẵn

Vì muốn tiết kiệm thời gian nấu nướng nên nhiều chị em thường mua cà rốt gọt sẵn, về nhà chỉ việc chế biến. Tuy nhiên, kể từ hôm nay bạn hãy bỏ ngay thói quen tai hại này. 

Người bán hàng tiết lộ rằng, những củ cà rốt gọt sẵn chính là những củ cà rốt bị hư, được họ gọt bớt phần hỏng để qua mắt người mua.

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Một trong những mẹo chọn cà rốt ngon chính là tránh xa những củ bị nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa những củ cà rốt bị nứt

Một trong những mẹo chọn thực phẩm chị em cần nhớ là chỉ nên mua rau củ khi chúng vẫn còn nguyên vẹn, tươi mới. Nếu thấy củ cà rốt bị nứt bạn đừng dại mua, bởi chúng sẽ không bảo quản được lâu, kém ngon.

Đặc biệt, với những củ cà rốt có phần vỏ bên ngoài bị xây xát, nứt hay bị dập thì dù có rẻ đến mấy bạn cũng đừng mua vì chúng sẽ dễ bị úng, hư và không bảo quản được lâu.

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Một khi cầm lên thấy nhẹ thì chứng tỏ, đấy là phần rau củ đã để lâu ngày - Ảnh minh họa: Internet

Cầm lên thấy nhẹ tay

Một củ cà rốt cầm lên thấy nặng, chắc tay mới là những củ cà rốt tươi mới, giàu dinh dưỡng. Một khi cầm lên thấy nhẹ thì chứng tỏ, đấy là phần rau củ đã để lâu ngày, bị mất nước, hao hụt dinh dưỡng.

Bạn nên mua những củ cà rốt chắc tay, có màu sắc tươi sáng thì mới đậm vị ngọt đặc trưng, để cả tuần vẫn không bị hỏng.

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Cà rốt càng lớn nghĩa là chúng đã quá già - Ảnh minh họa: Internet

Những củ cà rốt có kích thước quá lớn

Nếu nghĩ cà rốt càng to càng ngon thì bạn đã nhầm. Thực chất, cà rốt càng lớn nghĩa là chúng đã quá già, quá đợt thu hoạch nên khi ăn sẽ không ngọt, giòn như khi thu hoạch đúng vụ.

Bạn nên chọn những củ cà rốt có kích thước vừa phải, bằng nhau thì món ăn khi nấu sẽ chín đều, thơm ngon hơn.

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