Thịt xào ở ngoài hàng mềm ngọt lại thơm ngon, làm ở nhà lại dai cứng, đầu bếp mách mẹo

Muốn có được món xào ngon , ngoài việc mua được phần thịt tươi, rau xanh thì bạn còn phải chú tâm đến công đoạn tẩm ướp thịt. Đầu bếp chuyên nghiệp đã bật mí rằng, sau khi thái thịt vừa ăn, bạn hãy ướp thịt lợn với chút muối và nước trong 15 phút. Vì đã ngậm nước nên miếng thịt khi xào sẽ mềm thơm, không bị khô hay dai cứng. Sau khi ướp với nước, bạn có thể cho thêm nước tương, dầu ăn để tăng hương vị.

Thịt lợn là thực phẩm khá quen thuộc, ngoài dùng để kho, hầm thì thịt lợn còn được lựa chọn để xào với rau củ. Thịt xào rau củ tưởng dễ nhưng không phải ai cũng biết mẹo xào thịt mềm ngon để có được món ăn với phần thịt ngọt mềm, rau xanh mướt.

Sau đây chính là cách làm thịt xào cần tây mềm ngon được đầu bếp nhà hàng tiết lộ, bạn đừng bỏ qua.

- Một nắm rau cần tây, rau mùi, hành lá.

- 1 lát gừng.

Gia vị: muối, nước tương, tinh bột, tiêu, dầu mè.

Cách thực hiện

- Thịt lợn rửa với nước muối, sau đấy để ráo rồi thái sợi nhỏ dài khoảng 5cm. Cho thịt vào bát, ướp với nửa thìa muối và 4 thìa nước trong 15 phút.

Ướp thịt lợn với nước là mẹo nấu ăn hay rất ít người biết - Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp tục cho thêm nước tương, dầu ăn và tinh bột hòa tan vào rồi trộn đều để thịt được bao bọc bởi tinh bột, không bị mất nước.

- Gừng thái chỉ, rau cần tây và rau mùi thái khúc vừa ăn.

Cho dầu mè vào rau trước khi ăn sẽ tăng thêm hương vị - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, chờ dầu nóng thì cho gừng, hành vào đảo đến khi dậy mùi thơm thì trút thịt lợn vào xào đều tay. Khi thịt đã săn, sắp chín thì bạn cho rau vào, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Khi thịt đã chín, bạn hãy cho thêm 1 thìa dầu mè vào rồi đảo đều, tắt bếp.

Món thịt lợn xào cần tây hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Dầu mè sẽ giúp món thịt xào cần tây thơm ngon, bóng mượt và đẹp mắt hơn rất nhiều.

Chúc các bạn thành công với món xào ngon này!