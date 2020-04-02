Mẹo luộc rau xanh mướt, giòn ngọt, không bị thâm đen

Mẹo vặt trong bếp 02/04/2020 18:34

Làm thế nào để có đĩa rau giòn ngọt xanh mướt là câu hỏi của không ít chị em. Các mẹ có thể bỏ túi một số mẹo luộc rau xanh dưới đây để trổ tài khi vào bếp.

Không ít người cứ ngỡ luộc rau là công việc hết sức đơn giản nhưng sự thật lại không phải như vậy. Rau luộc ngon chuẩn là sau khi luộc xong có vị ngọt đặc trưng của từng loại rau, có màu xanh, giòn và nước luộc còn trong.

Dưới đây là một số mẹo luộc rau xanh hay chị em cần phải biết.

Thời gian luộc rau

Thời gian luộc rau quyết định đến độ ngon cũng như màu xanh của rau. Đối với các loại rau mềm như rau muống, rau khoai lang, rau cải,… thời gian luộc rau tốt nhất khoảng từ 2 - 5 phút.

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Với các loại rau mềm như rau muống thì thời gian dùng để luộc rau nên ngắn chỉ từ 2 - 5 phút - Ảnh minh họa: Internet

Rau không nên luộc quá chín, nếu không sẽ làm mất hàm lượng vitamin có trong rau cũng như khiến rau mất độ giòn, ngọt.

Với một số loại củ có thời gian chín lâu hơn thì bạn cũng chỉ nên luộc từ 5 - 8 phút hoặc tới khi các loại củ chín tới.

Gia vị

Khi luộc rau, bạn có thể cho thêm vào nồi một ít đường hay ít muối. Với mẹo này, rau luộc không chỉ thêm đậm đà mà còn có thể giữ cho màu rau đẹp mắt hơn.

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Bạn có thể cho thêm ít muối để rau có màu xanh đẹp mắt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi bạn cho thêm một chút dầu ăn vào khi luộc để giúp rau xanh bóng đẹp mắt. Lưu ý, nếu cho dầu ăn vào, bạn sẽ không sử dụng được phần nước nếu bạn luộc rau muống.

Bạn cũng có thể thêm một chút nước cốt chanh tươi hay giấm gạo cũng giúp màu rau đẹp hơn mà không ảnh hưởng đến hương vị.

Những sai lầm thường gặp khi luộc rau

Ngoài nắm vững những mẹo luộc rau ở trên, bạn cũng cần tránh những sai lầm khi luộc rau để có đĩa rau ngon và đẹp mắt.

- Tránh luộc rau bằng lửa nhỏ. Vì như vậy sẽ khiến rau bị mềm nát, mất đi một lượng vitamin vốn có trong rau củ và khó giữ màu xanh của rau.

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Không nên luộc rau bằng lửa nhỏ vì rau sẽ bị nát và vàng - Ảnh minh họa: Internet

- Không ngâm rau qua nước lạnh sau khi luộc, vì sẽ khiến rau nguội lạnh, không còn ngon miệng.

- Khi luộc rau xong, bạn nên ăn rau khi còn nóng để không làm thất thoát lượng vitamin.

- Khi rau chín vừa đủ, bạn cần vớt ra ngoài để ráo ngay. Tuyệt đối không để rau trong nồi và đậy nắp lại bởi điều này sẽ khiến rau bị nhừ, kém ngon.

Hy vọng với những mẹo nhỏ luộc rau xanh ở trên có thể giúp các mẹ nội trợ luộc được rau ưng ý.

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