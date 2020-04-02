Mẹo nhổ lông vịt vừa nhanh vừa sạch, đảm bảo không còn sót lại chút lông tơ nào

Mẹo vặt trong bếp 02/04/2020 22:54

Với mẹo nhổ lông vịt nhanh này, bạn sẽ có ngay con vịt sạch sẽ trong chớp mắt để có thể chế biến vô số món ngon cho cả gia đình.

Vịt là thực phẩm lành tính, bổ dưỡng nên chị em nội trợ có thể chế biến rất nhiều món ngon với thịt vịt. Tuy nhiên, ai cũng sợ hãi khi nghe đến việc phải nhổ lông vịt bởi vừa mất thời gian lại khó làm sạch.

Thế nên, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn mẹo nhổ lông vịt nhanh để việc sơ chế thực phẩm này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

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Với mẹo nhổ lông vịt nhanh này bạn sẽ có những con vịt sạch lông tơ - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn vịt ngon

Việc chọn được những con vịt ngon chính là mấu chốt để bạn có thể làm vịt dễ dàng. Khi mua vịt, bạn nên chọn những con đã trưởng thành, có phần ức tròn, da bụng và cổ dày. Đặc biệt, lông cánh của vịt đã mọc đầy đủ, mỏ cứng và có màu vàng thì đấy chính là con vịt đã trưởng thành.

Nếu vịt quá nhỏ, lông mỏng, mỏ mềm thì sẽ có lông tơ rất nhiều, ít thịt và không ngon, bạn chớ dại chọn mua kẻo tự làm khổ mình.

Hướng dẫn cách nhổ lông vịt nhanh gọn

- Vịt sau khi đã cắt tiết bạn mang nhúng vào thau nước lã để nước thấm đều, làm ướt lông vịt. Kế đến, bạn vớt vịt ra rổ lớn, rưới thêm giấm và rượu trắng khắp mình vịt và để yên như thế trong 10 phút. Công đoạn này sẽ giúp khử mùi hôi của vịt rất hiệu quả. 

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Bạn hãy dùng tay miết sát vào da để lông dễ bị cuốn sạch dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

 - Chuẩn bị một nồi nước sôi, sau đấy, cho thêm lượng nước lã bằng 1/5 lượng nước sôi đang có trong nồi. Nhúng vịt vào trụng và lật trở để cả con vịt đều được ngâm trong nước.

- Khi thử nhổ ở cánh, cổ lông được nhổ ra dễ dàng thì bạn vớt vịt ra rổ lớn, tiến hành làm lông.

- Bạn nên nhổ lông vịt từ trên xuống dưới, dùng tay miết sát vào da để lông dễ bị cuốn sạch dễ dàng. Bạn cũng đừng quên làm sạch lưỡi vịt và chà xát muối lên da vịt khi đã làm xong để khử mùi hôi.

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Bạn đã có con vịt sạch sẽ để chế biến - Ảnh minh họa: Internet

- Trước khi mang luộc hay chế biến vịt, bạn đừng quên ngâm vịt trong nước lã khoảng 20 phút. Đây chính là mẹo nấu ăn hay để thịt vịt sau khi nấu có màu trắng đẹp mắt, không bị thâm đen hay khô.

Chúc bạn thành công với mẹo nhổ lông vịt vừa nhanh lại sạch trên!

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