Thường xuyên đi ngủ dù tóc còn ướt: Hậu họa khó lường!

Chắc hẳn bạn đã thường nghe những lời cảnh báo của người lớn về việc không được tắm khuya, để đầu ướt khi đi ngủ. Tuy nhiên những lời cảnh báo đó chỉ dừng lại ở việc "không được" hoặc sẽ bị bệnh, nhưng liệu bạn đã thật sự biết rõ nó sẽ có những tác hại nào chưa?

Những cơn đau đầu xuất hiện vào mỗi sáng có thể là nguyên nhân của việc để tóc ướt đi ngủ vào tối qua. Nước đọng lại trên da đầu và tóc khiến cho não bộ bị ảnh hưởng, các mạch máu cũng hoạt động chậm lại và ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn máu, làm cho cơ thể bạn nặng nề và đầu đau hơn. Nếu bạn tiếp tục để tình trạng này xảy ra, những cơn đau sẽ kéo dài dai dẳng, trở thành chứng đau đầu mãn tính.

Đã bao giờ bạn trải nghiệm cảm giác đáng lo ngại của một da đầu ngứa và kích ứng? Thông thường chúng ta đổ lỗi cho dầu gội của mình vì điều đó, nhưng lý do cho cảm giác khó chịu này có thể là thói quen đi ngủ với mái tóc ướt.

Các bệnh về da đầu, có thể xảy ra khi bạn ngủ trên vỏ gối ẩm ướt. Khi chúng ta ngủ với mái tóc ướt, môi trường ẩm ướt và ấm áp có thể làm tăng sự phát triển của vi khuẩn.

Nhiễm nấm

Mặc dù đi ngủ với mái tóc ướt sẽ không khiến bạn bị cảm lạnh, nhưng Tiến sĩ Shah nói rằng để mái tóc ướt khi đi ngủ làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm da đầu. Theo Shah, các loại nấm, chẳng hạn như nấm Malassezia, có thể dẫn đến các tình trạng như gàu hoặc viêm da, do đó bạn nên đi ngủ với mái tóc khô là điều cần thiết.

Cùng với loại nấm tự nhiên có trên da đầu của bạn, gối cũng là nơi sinh sôi của nấm. Nó phát triển mạnh trong môi trường ấm áp và vỏ gối và gối ướt là nơi sinh sản lý tưởng.

Một nghiên cứu cũ hơn về hệ thực vật nấm được tìm thấy trên giường được phát hiện ở bất kỳ đâu từ 4 đến 16 loài trên mỗi chiếc gối được thử nghiệm. Điều này bao gồm Aspergillus fumigatus, một loài nấm phổ biến gây nhiễm trùng nặng ở những người có hệ miễn dịch yếu. Nó cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của người mắc bệnh hen suyễn.

Làm cho tóc xơ, rối

Bạn đi ngủ trước khi sấy khô tóc, tóc ướt sẽ dính lại với nhau trong khi bạn ngủ dẫn đến rối tóc và bị xơ. Khi bạn tỉnh dậy, mái tóc của bạn sẽ trở nên xù, rối và khó tháo gỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi thức dậy

Cảm giác nặng nề, mệt mỏi khi thức dậy là kết quả của việc đi ngủ khi tóc còn ướt. Thậm chí là dẫn tới nguy cơ bị viêm tĩnh mạch da đầu mãn tính. Biểu hiện thường thấy là ngứa ngáy, đau nhức đầu, phần da đầu thường dày và thô hơn mức thường, đồng thời dưới lớp da đầu còn có những cục sưng nhỏ trồi lên.

Tình trạng này cần phải điều trị kịp thời nếu không dễ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Đau mỏi cơ bắp

Sự thay đổi đột ngột nhiệt độ không chỉ gây ra sự nhức mỏi cơ bắp, mà còn dẫn tới chứng chuột rút nguy hiểm, thậm chí còn gây liệt cơ mặt. Nó còn có thể gây liệt toàn thân và dẫn tới tử vong.

Liệt nửa mặt

Chắc chắn bạn không bao giờ muốn mình gặp phải tình trạng liệt nửa mặt phải không nào. Vậy thì hãy đảm bảo trước luôn ngủ với mái tóc đã khô ráo nhé! Nguyên nhân của liệt nửa mặt là do sự thay đổi nhiệt độ trong cơ thể khi mái tóc còn ướt trong lúc ngủ, khiến cơ mặt sẽ dần co lại và bị liệt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Nên làm gì nếu bạn bắt buộc phải đi ngủ với mái tóc ướt?

Nếu bạn không thể sấy khô tóc hoàn toàn trước khi đi ngủ, đây là một số điều bạn có thể làm để đi ngủ với mái tóc ướt an toàn nhất có thể:

Thoa dầu dừa lên tóc: Có bằng chứng cho thấy rằng dầu dừa giúp bảo vệ tóc ướt khỏi gãy rụng. Lớp biểu bì tóc được tạo thành từ các vật chất tương tự như ván lợp trên mái nhà. Khi ướt, tóc của bạn sẽ ngấm nước và phồng lên, khiến các vật chất này dựng đứng, khiến tóc dễ bị hư tổn. Dầu dừa làm giảm lượng nước hấp thụ nên ít bị hư hỏng hơn. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích nếu bạn đang gặp phải tình trạng chàm, tiết bã nhờn, vì dầu dừa có thể làm cho bệnh nặng hơn.

Dùng dầu xả: Dầu xả giúp bảo vệ lớp biểu bì tóc, giảm ma sát và giúp tóc dễ gỡ rối hơn. Tóc đã tẩy hoặc đã qua xử lý hóa chất có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ việc dưỡng tóc thường xuyên.

Làm khô và gỡ rối tóc càng nhiều càng tốt: Nếu bạn có thể sấy khô nhanh hoặc có thể tắm sớm hơn vài phút để có thêm thời gian làm khô bằng không khí tự nhiên thì nên làm điều đó. Vì càng ít nước trên tóc càng tốt để giảm thiểu hư tổn. Đảm bảo (nhẹ nhàng) gỡ rối tóc trước khi đi ngủ để giúp tóc không bị căng thêm.

Sử dụng gối lụa: Có một số bằng chứng cho thấy ngủ trên vỏ gối bằng lụa sẽ tốt hơn cho da vì nó ít bị khô hơn và mang lại bề mặt không ma sát. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào về lợi ích của nó đối với tóc, nhưng bề mặt dịu nhẹ hơn cũng có thể giúp giảm bớt hư tổn nếu bạn đi ngủ với mái tóc ướt - hoặc khô.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, việc đi ngủ với mái tóc ướt có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe tuy nhiên chúng ta thường nhầm lẫn mái tóc ướt với việc cảm lạnh. Đi ngủ với mái tóc ướt cũng có thể khiến tóc bị rối nhiều hơn, nguy cơ nhiễm nấm và gãy rụng tóc. Do đó bạn nên đi ngủ với mái tóc khô hoàn toàn, hoặc nếu không thể tránh khỏi việc đi ngủ với mái tóc ướt thì bạn có thể giảm thiểu ma sát có thể gây hại bằng một số biện pháp đơn giản trong thói quen khi đi tắm và đi ngủ của mình.