8 loại vitamin làm chậm quá trình lão hóa não, chuyên gia khuyên muốn khỏe mạnh sống thọ càng nên ăn nhiều

Làm đẹp 10/12/2023 09:56

Suy giảm nhận thức là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy một số vitamin và khoáng chất có thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ chức năng não và ngăn ngừa sự suy giảm do tuổi tác.

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), là thành phần không thể thiếu của màng tế bào não. Những axit béo này có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, thúc đẩy chức năng não khỏe mạnh. Các loại cá béo như cá hồi, quả óc chó, hạt lanh và hạt chia là nguồn cung cấp omega-3 tuyệt vời. Tiêu thụ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và góp phần vào sức khỏe tổng thể của não.

Phosphatidylserine

Phosphatidylserine là một phospholipid là thành phần quan trọng của màng tế bào, đặc biệt là trong não. Phosphatidylserine đóng vai trò trong việc giải phóng chất dẫn truyền thần kinh và đã được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ chức năng nhận thức. Trong khi cơ thể sản xuất phosphatidylserine, các chất bổ sung có nguồn gốc từ đậu nành hoặc các nguồn khác cũng chứa chất phosphatidylserine quan trọng này.

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Ảnh minh họa: Internet

​Chất chống oxy hóa (Vitamin C và E)​

Chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và E, đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ não khỏi stress oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa do các gốc tự do gây ra có thể góp phần làm suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Trái cây họ cam quýt, quả mọng, quả hạch, hạt và rau lá xanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin E có trong các thực phẩm như hạnh nhân, hạt hướng dương và rau bina.

Vitamin D​

Vitamin D không chỉ quan trọng đối với sức khỏe của xương mà còn đóng vai trò trong chức năng nhận thức. Các cơ quan tiếp nhận vitamin D được tìm thấy khắp não và mức độ thích hợp có thể hỗ trợ bảo vệ thần kinh. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là một cách tự nhiên để tăng mức vitamin D và cơ thể cũng có thể nhận được từ thực phẩm tăng cường và chất bổ sung.

8 loại vitamin làm chậm quá trình lão hóa não, chuyên gia khuyên muốn khỏe mạnh sống thọ càng nên ăn nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B (B6, B9, B12) ​

Vitamin B rất cần thiết cho các chức năng khác nhau của não, bao gồm tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh và duy trì myelin, lớp vỏ bảo vệ của các sợi thần kinh. Vitamin B6 có trong chuối, khoai tây và thịt gia cầm, trong khi vitamin B9 (folate) có nhiều trong các loại rau lá xanh, đậu và đậu lăng. Vitamin B12, rất quan trọng đối với sức khỏe thần kinh, chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm động vật và thiếu hụt vitamin B12 có thể góp phần làm suy giảm nhận thức.

Magie​

Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng enzym trong cơ thể, bao gồm cả những phản ứng liên quan đến chức năng não. Magie giúp điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh, thúc đẩy độ dẻo của khớp thần kinh và nâng cao hiệu suất nhận thức. Thực phẩm giàu magie bao gồm các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và rau xanh.

8 loại vitamin làm chậm quá trình lão hóa não, chuyên gia khuyên muốn khỏe mạnh sống thọ càng nên ăn nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kẽm​

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu có vai trò truyền dẫn qua khớp thần kinh và góp phần tạo nên cấu trúc của protein trong não. Kẽm được tìm thấy trong các loại thực phẩm như thịt, sữa, các loại hạt và các loại đậu. Mức kẽm đầy đủ hỗ trợ chức năng nhận thức tổng thể và có thể góp phần bảo vệ thần kinh.

Curcumin​

Curcumin, hợp chất hoạt động trong củ nghệ, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Nghiên cứu cho thấy chất curcumin có thể có tác dụng bảo vệ thần kinh, có khả năng làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Thêm nghệ vào nấu ăn hoặc bổ sung chất curcumin có thể mang lại lợi ích về sức khỏe nhận thức của não.

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