Vừa sang Mỹ, Mr Đàm đã quên ngay 'tình trong mộng' Mỹ Tâm, đầu óc chỉ 'nhớ' mỗi bóng hồng này, không ngại thổ lộ trước bàn dân thiên hạ

Mặc dù phía ông hoàng nhạc Việt vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận, song hàng loạt những lời đồn đoán xung quanh mối quan hệ "bí mật" này khiến công chúng không khỏi tò mò. Giữa lúc dư luận vẫn đang còn xôn xao chưa hạ nhiệt thì trưa 30/11, MV mới của Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức trình làng. Đây là màn trở lại của nam ca sĩ sau thời gian dài im ắng cùng nhiều ồn ào từ thiện, kiện tụng bủa vây.

Thời gian gần đây, từ sau khi nổ ra thông tin Đàm Vĩnh Hưng và cuộc hôn nhân bí mật với bầu show Liên Phạm "toang" được phía nhà gái xác nhận, cặp đôi trở thành chủ đề gây bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng. Điều khiến dư luận xôn xao nhất chính là "cặp đôi đến với nhau mà không một ai hay biết, mãi đến khi tin tức họ ly hôn xuất hiện công chúng mới ngã ngửa".

MV mới ra lò của Mr Đàm - Ảnh: FBNV

Trước khi cho MX "xuất xưởng", Mr Đàm đã livestream và bất ngờ thổ lộ tình cảm dành cho một trong những người bạn diễn của mình là Minh Tú.

Trên sóng livestream Dương Triệu Vũ bất ngờ đặt câu hỏi: "Nói thẳng ra là muốn hỏi anh Hưng có cảm giác với ai trong 6 cô như với Mỹ Tâm hay không?".

Nam ca sĩ từng tuyên bố không cưới vợ nếu cô dâu không phải Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng cười ngượng nhưng sau đó cũng thành thật trả lời, cho biết mình có chút cảm xúc thoáng qua với Minh Tú. Anh ấn tượng với nhan sắc của nàng siêu mẫu nên có nhiều lúc bị cuốn theo khi diễn chung: "Thực ra một chút thoáng qua thôi, đó là với Minh Tú. Vì cô ấy quá đẹp, lại diễn hay khiến tôi bị cuốn theo. Nhưng sau đó tôi thấy không được, cô ấy cao quá. Tôi có chút cảm xúc như thế với Minh Tú như vậy thôi", Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Khoảnh khắc 'tình bể bình' của Đàm Vĩnh Hưng và Minh Tú - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi chân dài đăng ảnh chụp tại hồ bơi vô cực cùng Đàm vĩnh Hưng cũng đã khiến khán giả đoán già đoán non về mối quan hệ của 2 người. Song trên thực tế, đây chỉ là một cảnh trong MV được Minh Tú và Mr Đàm cùng nhau thực hiện.

Body bốc lửa của bóng hồng mà Đàm Vĩnh Hưng mê mệt - Ảnh: Internet

Được biết, MV mới của nam ca sĩ mang tên "Đừng gọi anh là anh trai" với âm nhạc sôi động theo thiên hướng retro hoài cổ được đánh giá là theo kịp thị hiếu ngày nay.