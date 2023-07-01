Võ Hạ Trâm đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ và cô con gái là bé Moon. Để có được hạnh phúc như hiện tại, ít ai biết, nữ ca sĩ từng trải qua những lần rơi xuống vực thẳm trong tình yêu. Cô đã từng có ý định không kết hôn khi liên tiếp phải đón nhận những đổ vỡ.

Tuy nhiên, không may mắn là mình đặt sai người, sai thời điểm nên thứ mình nhận lại được là những vỡ vụn. Đôi khi mình không còn tin tưởng vào sự may mắn, lạc quan vào những câu chuyện tình. Khi Trâm kết thúc mối tình đó nghĩ mình sẽ ở một mình, không lấy chồng nữa vì không còn cái gì để có thể tin tưởng rằng tôi sẽ hạnh phúc nữa".

Theo đó, Võ Hạ Trâm tiết lộ: "Có những lúc buồn, không có hy vọng gì với những mối tình khi mình cứ phải đau khổ liên tiếp như vậy. Trâm là một người muốn yêu và khao khát được yêu, sống tình cảm. Mình thương ai, mình yêu ai, mình ôm trọn người ta vào lòng, muốn mang tất cả những gì mình có cho người ta.

Nữ ca sĩ cũng tâm sự bản thân cô khi yêu sẽ hết mình, dành trọn mọi thứ cho người mình yêu. Ở thời tuổi trẻ, cô nhìn sai người nên đặt tình yêu đó sai chỗ sai thời điểm để rồi toàn nhận về những vụn vỡ. Cô đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống, lấy lại niềm tin cho bản thân.

Để có được hạnh phúc như hiện tại, ít ai biết, nữ ca sĩ từng trải qua những vấp ngã trong tình yêu

Được biết, vào năm 17 tuổi, Võ Hạ Trâm chớm nở tình yêu với một chàng trai học cùng trường. Đó cũng là mối tình đầu của cô. Cả hai đã có những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp bên nhau, suốt nhiều năm trời. Cuộc tình đang trong giai đoạn thăng hoa thì bỗng dưng sụp đổ khi Võ Hạ Trâm phát hiện bạn trai trong một lần đi công tác đã lén lút quan hệ với một người con gái khác.

Dù rất phẫn uất nhưng Võ Hạ Trâm vẫn quyết định tha thứ. Thế nhưng, chàng trai này vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ", lặp đi lặp lại chuyện ngoại tình nhiều lần. Sau đó, Võ Hạ Trâm đã quyết định chia tay người yêu trong sự đau khổ tột cùng.

Trải qua nhiều đau khổ trong tình trường, ai cũng nghĩ Võ Hạ Trâm sẽ tạm dừng chuyện yêu đương

Sau mối tình đầu, Võ Hạ Trâm quen thêm một người nữa và yêu say đắm chàng trai này, nhưng cũng tan vỡ trong buồn đau. Trải qua nhiều đau khổ trong tình trường, ai cũng nghĩ Võ Hạ Trâm sẽ tạm dừng chuyện yêu đương.

Võ Hạ Trâm bất ngờ tuyên bố kết hôn với một doanh nhân người Ấn Độ đang làm việc tại Việt Nam vào năm 2019

Nhưng tới 2019, Võ Hạ Trâm bất ngờ tuyên bố kết hôn với một doanh nhân người Ấn Độ đang làm việc tại Việt Nam. Cả hai đã có một đám cưới vô cùng hoành tráng, lộng lẫy.

Không chỉ chu cấp vật chất đầy đủ, chồng Ấn Độ còn rất cưng chiều Võ Hạ Trâm, luôn ở bên động viên, ủng hộ cô

Sau khi lấy chồng, Võ Hạ Trâm gần như rẽ sang một cuộc đời mới. Không chỉ chu cấp vật chất đầy đủ, chồng Ấn Độ còn rất cưng chiều Võ Hạ Trâm, luôn ở bên động viên, ủng hộ cô. Gia đình chồng cũng rất thoải mái và thương yêu con dâu. Cuộc sống của Võ Hạ Trâm ở thời điểm hiện tại thực sự viên mãn