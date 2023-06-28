Võ Hạ Trâm tiết lộ cô và ông xã Ấn Độ có cùng ngày sinh nên khá hiểu nhau, hôn nhân ít sóng gió

Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ chính thức "về chung một nhà" vào đầu năm 2019. Cặp đôi đón con gái đầu lòng - bé Moon - hồi tháng 7/2021. 4 năm qua, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đầm ấm, hạnh phúc.

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào cùng đón sinh nhật với ông xã doanh nhân. Bà mẹ một con cũng bày tỏ mong muốn có cuộc sống hạnh phúc, bình yên cùng chồng và con gái khi chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật 2 người trong hình. Mãi hạnh phúc và bình an thế này nha hai tụi tui".

Đáng chú ý, Võ Hạ Trâm cho biết mình và ông xã Ấn Độ có cùng ngày sinh 28/6. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 còn ông xã sinh năm 1978, hai vợ chồng cách nhau đúng 1 con giáp.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm cũng tiết lộ thời điểm mới tìm hiểu nhau, cô tình cờ vào trang Facebook cá nhân của Vikas, thấy doanh nhân Ấn Độ có ngày sinh giống mình, nữ ca sĩ đã rất bất ngờ: "Khi tôi nói mình trùng sinh nhật với anh, ban đầu chồng còn không tin".

Võ Hạ Trâm cho biết mình và ông xã Ấn Độ có cùng ngày sinh 28/6 và cũng là Ngày Gia đình Việt Nam

Ở Việt Nam lâu, chồng Ấn Độ của Võ Hạ Trâm biết sinh nhật họ cũng chính là Ngày Gia đình Việt Nam. Cả hai tin họ là định mệnh, duyên phận của nhau nên mới có nhiều điểm trùng hợp đến khó tin như thế: "Có lẽ vì chung ngày sinh, cung Hoàng Đạo và con giáp tuổi nên tính cách vợ chồng tôi khá giống nhau. Nhờ thế hôn nhân của tôi êm đềm, ít sóng gió”.

Võ Hạ Trâm cho rằng mình và chồng có cùng ngày sinh, cùng con giáp nên hôn nhân khá êm đềm

Võ Hạ Trâm cũng cho biết cô và ông xã đều hướng nội, không quan trọng việc phải tổ chức tiệc mừng sinh nhật nên từ khi yêu đến nay, họ chưa từng tặng hoa hay quà mừng tuổi mới cho nhau: "Mỗi năm tới sinh nhật của hai vợ chồng, chúng tôi chỉ đơn giản gửi lời chúc cho nhau và cùng quây quần ăn bữa cơm gia đình như bình thường, cảm thấy thế là đủ ấm cúng, vui vẻ rồi. Tôi không cần hoa hay quà sinh nhật gì cả, chỉ mong ngày nào cũng hạnh phúc như hiện tại".

Vikas là Chủ tịch của một công ty trong lĩnh vực đá hoa cương, hoạt động chủ yếu ở TP.HCM. Bận rộn với công việc kinh doanh thế nhưng nam doanh nhân vẫn dành thời gian để chăm sóc ái nữ đầu lòng và "tháp tùng" vợ tham gia các sự kiện.

Không phải là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Vikas luôn ủng hộ, đồng hành cùng vợ trong các dự án âm nhạc

Không phải là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nhưng Vikas luôn ủng hộ, đồng hành cùng vợ trong các dự án âm nhạc. Được biết, anh chính là người đứng sau tài trợ hơn 5 tỷ đồng cho MV Về Với Em của vợ khi "comeback" làng âm nhạc Việt sau thời gian dài vắng bóng.