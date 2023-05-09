Nghệ sĩ hài Thúy Nga mừng sinh nhật muộn con gái bằng một hành động đặc biệt có liên quan đến Võ Hạ Trâm?

Hậu trường 09/05/2023 09:23

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thúy Nga đã chia sẻ loạt khoảnh khắc mừng sinh nhật muộn cùng con gái với một hành động đặc biệt có liên quan đến ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Thúy Nga là một danh hài nổi tiếng trong nước và cả thị trường hải ngoại. Tuy nhiên, đường tình duyên của cô lại gặp khá nhiều trắc trở. Nữ danh hài phải làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi con gái - bé Nguyệt Cát. Thúy Nga luôn tự hào mỗi khi nhắc về ái nữ của mình.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga mừng sinh nhật muộn con gái bằng một hành động đặc biệt có liên quan đến Võ Hạ Trâm? - Ảnh 1
Thúy Nga hiện đang làm mẹ đơn thân, 1 mình nuôi con gái -  Ảnh: Internet

 

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thúy Nga đã đăng tải loạt khoảnh khắc cùng ái nữ, kèm theo đó là lời chúc mừng con gái bước sang tuổi mới. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ đã mở đầu bài viết bằng việc ‘đu trend’ lời bài hát ‘Về với em’ đang nổi rần rần của ca sĩ Võ Hạ Trâm: "Về là về với con đi nào, về là về với con… A à á a à à… à á a! Em không về Ấn Độ, em về Mỹ với con gái em thôi!".

Nghệ sĩ hài Thúy Nga mừng sinh nhật muộn con gái bằng một hành động đặc biệt có liên quan đến Võ Hạ Trâm? - Ảnh 2
Thúy Nga ‘đu trend’ Võ Hạ Trâm 'về với con', đón sinh nhật muộn cùng con gái - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ bản thân lo cho ‘các cô các bác’ tại Việt Nam nên đón sinh nhật muộn cùng con gái tại Mỹ:"Chúc mừng sinh nhật muộn con gái yêu của mẹ, thương con nhiều, ngày sinh nhật mẹ thì mẹ đi lo cho các cô các bác tại Việt Nam nên đành hẹn con sinh nhật muộn. Mong con gái lớn thêm một tuổi luôn học giỏi ngoan ngoãn và phụ mẹ được nhiều việc.

Sáng nay, thức dậy mẹ nấu một nồi bánh canh chả cá Nha Trang em không thích ăn. Mẹ ngồi chén hết, xong em phải đi rửa hết đống tô chén giúp mẹ. Khoảnh khắc Nguyệt Cát đứng rửa chén bát, mẹ thì đứng gỡ tóc rối cho con, rồi cằn nhằn chỉ nói sao để tóc rối nùi giống người này người kia… Mê cằn nhằn con cái tôi quên quay lại clip, khúc đó vui lắm cả nhà tự tưởng tượng đi nha! Em đã về tới Mỹ rồi, báo cáo tình hình với cả nhà bình an ngủ một giấc dài rất ngon giờ mới lên Facebook nhé!" - Nghệ sĩ hài Thúy Nga chia sẻ.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga mừng sinh nhật muộn con gái bằng một hành động đặc biệt có liên quan đến Võ Hạ Trâm? - Ảnh 3
 Cô cũng tiết lộ bản thân lo cho ‘các cô các bác’ tại Việt Nam nên đón sinh nhật muộn cùng con gái tại Mỹ - Ảnh: Internet

 

Được biết, bé Nguyệt Cát dù chỉ mới 12 tuổi nhưng đã biết tự lập. Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng con gái Thúy Nga đã rất hiểu chuyện và có tính cách ngoan ngoãn, biết tự lập và yêu thương mẹ. Cô bé có thể 1 mình đi máy bay từ Mỹ về Việt Nam mà không cần sự đồng hành của phụ huynh.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga mừng sinh nhật muộn con gái bằng một hành động đặc biệt có liên quan đến Võ Hạ Trâm? - Ảnh 4
Con gái Thúy Nga có thể 1 mình đi máy bay từ Mỹ về Việt Nam mà không cần sự đồng hành của phụ huynh - Ảnh: Internet

 

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Thúy Nga lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nữ danh hài vừa hoạt động nghệ thuật, vừa chăm sóc con chu đáo. Thúy Nga từng tiết lộ rằng khi cô hỏi con gái muốn mẹ độc thân hay có người yêu. Ái nữ liền thẳng thắn đáp rằng không muốn mẹ đi thêm bước nữa và hứa hẹn khi trưởng thành sẽ chăm lo cho mẹ. Bản thân nữ danh hài cũng thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có dự định sẽ tái hôn.

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