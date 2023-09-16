Trịnh Kim Chi có nghĩa cử đẹp dành cho các nghệ sĩ lão thành ở tuổi xế chiều

Nhờ sự vận động của NSƯT Trịnh Kim Chi, từ tháng 10/2023, mỗi tháng nghệ sĩ Hồng Nga sẽ nhận được số tiền 2,5 triệu đồng cho đến hết đời.

Trịnh Kim Chi được công chúng biết tới với vai trò diễn viên, đạo diễn sân khấu trong showbiz Việt. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị có nhiều đóng góp cho lĩnh vực sân khấu nước nhà và được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015. Trịnh Kim Chi cũng là Á hậu Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính tới thời điểm này được phong tặng danh hiệu cao quý. Mới đây, trên Youtube cá nhân, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi đăng tải clip ghé thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Theo như chia sẻ, lý do của cuộc viếng thăm này xuất phát từ việc ngày giỗ Tổ sân khấu Việt Nam đang đến gần và NSƯT Trịnh Kim Chi với tư cách Phó Chủ tịch hội Nghệ sĩ TP.HCM nên chịu trách nhiệm chăm lo nghệ sĩ lão thành nghèo khó, bệnh tật cũng như các nghệ sĩ đang hoạt động nhưng gặp khó khăn.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị có nhiều đóng góp cho lĩnh vực sân khấu nước nhà và được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015 Nhân dịp này, nữ NSƯT Trịnh Kim Chi đã trích 5 triệu đồng từ Quỹ kết nối yêu thương do chị sáng lập và điều hành hơn 10 năm qua để tặng nghệ sĩ Hồng Nga. Giải thích trao tặng tiền, Trịnh Kim Chi cho biết: "Tổ nghiệp không chỉ là người sáng lập ra ngành nghề mà còn được hiểu là những tiền bối của nghề. Hôm nay, tôi tặng cho má Hồng Nga món quà nhỏ này với ý nghĩa là thế hệ sau tri ân, noi gương, trân trọng thế hệ trước. Đây là cách tri ân tổ nghiệp. Tôi biết má Hồng Nga được con cái và gia đình chăm sóc chu đáo nên có lẽ chuyện quà cáp với má không quá quan trọng. Điều cần ghi nhận ở đây là cái tình nghệ sĩ với nhau". Đặc biệt, tại buổi gặp gỡ này, NSƯT Trịnh Kim Chi cũng thông báo tin vui là qua sự vận động của chị, Hội Ái hữu thuộc Hội Nghệ sĩ TP.HCM đã xét duyệt hỗ trợ chi phí hàng tháng khoảng hơn 2 triệu đồng cho NS Hồng Nga. Đây là khoản chi phí dành cho những nghệ sĩ lão thành có cống hiến lớn cho nền nghệ thuật của đất nước.

NSƯT Trịnh Kim Chi thông báo tin vui là qua sự vận động của chị, Hội Ái hữu thuộc Hội Nghệ sĩ TP.HCM đã xét duyệt hỗ trợ chi phí hàng tháng khoảng hơn 2 triệu đồng cho NS Hồng Nga Cụ thể hơn, từ tháng 10/2023 tới đây, mỗi tháng nghệ sĩ Hồng Nga nhận được khoản 2,5 triệu đồng cho đến hết đời. Do nghệ sĩ Hồng Nga đã bị đãng trí, câu chuyện của bà bất chợt, không đầu không đuôi nên ca sĩ Vỹ Khang - con nuôi nghệ sĩ Hồng Nga đã thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của Hội Nghệ sĩ TP.HCM cũng như tình cảm trân quý mà cá nhân NSƯT Trịnh Kim Chi dành cho nghệ sĩ Hồng Nga. Hiện tại, mọi chi phí sinh hoạt của nghệ sĩ Hồng Nga do con cháu lo liệu và một phần số tiền bà dành dụm suốt thời gian đi hát. Cuộc sống của bà hiện tại giản dị và ấm áp tình cảm gia đình, đồng nghiệp. Chia sẻ thêm với truyền thông, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết, trước đó chị đã vận động cho nghệ sĩ Mạc Can được vào sống trong Viện dưỡng lão Thị Nghè cùng với 7 lão nghệ sĩ đang sống trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM cho đến hết đời. Tại Viện dưỡng lão Thị Nghè, các nghệ sĩ có một nơi trú ngụ tiện nghi và được sự chăm sóc sức khỏe rất tốt từ những nhân viên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp cho đến khi qua đời Nghệ sĩ Mạc Can rất vui và thường hay hỏi lại Trịnh Kim Chi khi nào được chuyển vào bởi hiện tại ông gần như sống một mình nên cảm thấy buồn. Con gái ông làm công nhân phải làm việc vất vả mưu sinh khó chăm sóc ông chu đáo như trong viện. Tại Viện dưỡng lão Thị Nghè, các nghệ sĩ có một nơi trú ngụ tiện nghi và được sự chăm sóc sức khỏe rất tốt từ những nhân viên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp cho đến khi qua đời. Lãnh đạo của Viện tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả vào viếng thăm các nghệ sĩ giống như hồi họ sinh sống tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TP.HCM.

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