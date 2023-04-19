NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 18/4, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ rằng đây là nhiệm kỳ đầu tiên cô tham gia Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam với vai trò Phó Chủ tịch cùng với ông Lưu Kiếm Xương (Nghệ nhân Nhân dân), ông Lương Tấn Hằng (Nghệ nhân Nhân dân), ông Lâm Thanh Dũng (Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng), ông Lâm Nhật Dân (Tổng Giám đốc Vạn Hòa Holding Group), ông Đỗ Đình Điểm (Giám đốc Trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định)...

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên NSƯT Trịnh Kim Chi tham gia Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam với vai trò Phó chủ tịch

Chia sẻ về vai trò mới, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết cảm thấy rất tự hào: "Tôi rất tự hào khi được mời vào vị trí Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để tôi góp phần công sức nhỏ phát triển bộ môn Lân sư rồng. Với vai trò Phó Chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cùng ban chấp hành thúc đẩy phong trào ngày một lớn mạnh".