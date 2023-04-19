NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng!

Hậu trường 19/04/2023 09:10

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ ngay lập tức nhận nhiều sự ủng hộ, lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 18/4, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ rằng đây là nhiệm kỳ đầu tiên cô tham gia Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam với vai trò Phó Chủ tịch cùng với ông Lưu Kiếm Xương (Nghệ nhân Nhân dân), ông Lương Tấn Hằng (Nghệ nhân Nhân dân), ông Lâm Thanh Dũng (Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng), ông Lâm Nhật Dân (Tổng Giám đốc Vạn Hòa Holding Group), ông Đỗ Đình Điểm (Giám đốc Trung tâm thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định)...

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 1
Đây là nhiệm kỳ đầu tiên NSƯT Trịnh Kim Chi tham gia Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam với vai trò Phó chủ tịch

Chia sẻ về vai trò mới, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết cảm thấy rất tự hào: "Tôi rất tự hào khi được mời vào vị trí Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để tôi góp phần công sức nhỏ phát triển bộ môn Lân sư rồng. Với vai trò Phó Chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cùng ban chấp hành thúc đẩy phong trào ngày một lớn mạnh".

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ cho biết rất tự hào khi giữ vị trí này

Trịnh Kim Chi từng theo học khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu quý qua các bộ phim truyền hình đình đám vào thập niên 1990. Năm 1994, Trịnh Kim Chi đăng quang á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Ngoài việc điều hành sân khấu Trịnh Kim Chi, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất tại sân khấu và một loạt dự án phim truyền hình với nhiều vai diễn mới.

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 3
NSƯT Trịnh Kim Chi , NSND Nguyễn Trọng Trinh, diễn viên Đào Vân Anh

Năm 2021, Trịnh Kim Chi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh truyền hình. Tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2020, Trịnh Kim Chi đã giành huy chương Vàng với vở kịch Ai ngoại phạm của tác giả Vương Huyền Cơ. Trong vở này, Trịnh Kim Chi đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính. 

NSƯT Trịnh Kim Chi bất ngờ thông báo 'tin vui', netizen ồ ạt gửi lời chúc mừng! - Ảnh 4
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng nữ nghệ sĩ thêm chức mới

Ngoài ra, NSƯT Trịnh Kim Chi vừa được giao phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng nghệ thuật sân khấu trực thuộc Hội do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép ngày 9/4. Trung tâm Bồi dưỡng nghệ thuật sân khấu là nơi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đạo diễn trẻ, diễn viên trẻ, người dẫn chương trình… được tổ chức tại trụ sở Hội Sân khấu TP.HCM.

NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa

NSƯT Trịnh Kim Chi khoe nhan sắc nóng bỏng trong bộ bikini cắt xẻ táo bạo, đường cong 'mướt mắt' khiến khán giả không ngừng xuýt xoa

Dù bước sang độ tuổi ngoài 50, nhan sắc của NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

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